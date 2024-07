Le permanent du secrétariat du Comité central du PCV, Luong Cuong, rencontre l’ambassadeur de Chine

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception, au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV a remercié le Comité central du Parti communiste chinois pour avoir rapidement envoyé un télégramme de condoléances au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam après avoir appris le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong. En particulier, le 20 juillet, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping s'est rendu à l'ambassade du Vietnam à Pékin pour présenter ses condoléances et écrire dans le registre de condoléances.

L'ambassadeur Xiong Bo a exprimé ses condoléances au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong. L'ambassadeur a souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un marxiste inébranlable, un dirigeant éminent du Parti, de l'État et du peuple vietnamien, un camarade proche et un ami sincère du Parti, de l'État et du peuple chinois. Le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong est une perte énorme pour le Parti, l'État et le peuple vietnamiens, ainsi qu'une perte énorme pour le Parti, l'État et le peuple chinois. L'ambassadeur est convaincu que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam transformeront la douleur en volonté d'agir, s'efforceront constamment d'obtenir de nouveaux succès dans l'œuvre de Dôi Moi (Renouveau), en construisant le socialisme et en réalisant avec succès la Résolution du XIIIe Congrès national du PCV et orientant vers l'organisation réussie du XIVe Congrès national du PCV.

Luong Cuong a apprécié les contributions importantes de l'ambassadeur chinois au cours de son mandat, contribuant à porter les relations entre les deux Partis et les deux pays à une nouvelle hauteur favorisant la coopération dans tous les domaines entre les deux pays. Il a affirmé la politique constante du Parti et de l'État du Vietnam consistant à accorder la priorité absolue au développement des relations avec la Chine. Le Vietnam souhaite continuer à renforcer l'amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays avec la Chine, a-t-il remarqué.

De son côté, l'ambassadeur Xiong Bo a remercié les dirigeants du Parti, de l'État et des agences compétentes du Vietnam pour avoir créé les conditions favorables qui lui ont permis d'accomplir avec succès les tâches qui lui ont été confiées au cours de son mandat. Il a affirmé que la partie chinoise soutenait le développement et l'autonomie stratégique du Vietnam et était prête à accroître l'échange d'expériences dans la construction du Parti, le développement national et la lutte contre la corruption.

