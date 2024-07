Le Vietnam et le Cambodge partagent leur expérience des activités syndicales

Cet événement annuel vise à renforcer l'amitié et la solidarité entre les deux nations tout en aidant les deux syndicats à améliorer leurs opérations afin de mieux prendre soin et protéger les droits légitimes de leurs travailleurs.

Photo : VNA/CVN

À l'approche de la conférence, les responsables de la CGTV et de la NACC ont exprimé leur tristesse suite au décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, un homme politique avisé et intellectuel et un éminent dirigeant qui a consacré toute sa vie à la nation et au peuple.

Dans son discours, le vice-président permanent de la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville, Trân Doan Trung, a souligné que la CGTV et la NACC partageaient des relations privilégiées dans le cadre des relations Vietnam - Cambodge, soulignant l'importance pour les deux parties d'échanger leurs expériences et de renforcer la coopération.

Au cours de l'événement de cinq jours, les responsables des deux organisations discuteront de divers sujets sur les relations de bon voisinage et de coopération intégrale à long terme entre les deux nations, ainsi que les résolutions adoptées lors du XIIIe Congrès de la CGTV et du XIIe Congrès de la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2023-2028.

Le président de la NACC, Houth Soung, pour sa part, a hautement apprécié le partage annuel d'expériences dans ce domaine entre les deux parties. Il a émis le souhait que ces contenus contribuent à améliorer la capacité des cadres syndicaux.

VNA/CVN