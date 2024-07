Un excellent leader avec des empreintes dans le travail des affaires extérieures

>> Une chercheuse italienne souligne les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong

>> Le Parlement indien commémore le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong

>> Des dirigeants de partis de gauche admirent l'intelligence et la vision du SG Nguyên Phu Trong

La diplomatie imprégnée de l'identité du "bambou vietnamien" mentionnée à plusieurs reprises par le secrétaire général du Parti dans ses articles et déclarations est le reflet le plus complet du contenu central et approfondi sur la philosophie, l'identité, le point de vue, l'idéologie, les principes directeurs, les tâches fondamentales et les méthodes pour la mise en œuvre de la diplomatie vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Cette identité est "racines solides, chaume robuste et branches souples", inébranlable dans les principes, mais créative, intelligente et flexible dans la stratégie ; est la solidarité et la compassion, mais toujours résolu et persistant dans la protection des intérêts nationaux.

Une particularité du XIIIe mandat du Parti est que, pour la première fois dans l'histoire des affaires extérieures du Vietnam, le Parti a organisé une conférence nationale sur les affaires extérieures et que le chef de notre Parti a écrit un livre monumental intitulé "Construire et développer la politique extérieure et la diplomatie vietnamiennes globales et modernes, imprégnées de l’identité du bambou vietnamien", démontrant profondément la stature et l'intelligence du secrétaire général du Parti, ce pour contribuer au développement de la pensée, de la théorie et au perfectionnement de la politique étrangère de notre Parti.

Sous la direction du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat, dirigés par son secrétaire général Nguyên Phu Trong, le travail des affaires extérieures de notre Parti et de notre État a obtenu "de nombreux résultats et succès importants et historiquement significatifs".

Avec le Comité central du Parti, le Politburo et le Secrétariat, Nguyên Phu Trong a appliqué de manière créative les options, les lignes directrices et les politiques du Parti et de l'État dans la direction du travail des affaires extérieures, géré correctement les relations extérieures, évalué avec précision et prévu la situation en veillant aux intérêts nationaux au niveau le plus élevé.

L'un des "héritages" d’affaires extérieures marqués par Nguyên Phu Trong est de développer le pays dans un contexte international qui connaît des changements majeurs et très complexes, approfondir les relations avec les pays voisins, les grandes puissances, les partenaires importants et les amis traditionnels ainsi qu'élever la position du Vietnam aux niveaux bilatéral et multilatéral. Ces réalisations ont contribué à affirmer que “Notre pays n'a jamais eu la fortune, le potentiel, le prestige et la position internationaux qu'il possède aujourd’hui'’.

Participant directement aux activités de haut niveau des affaires extérieures du Parti et de l’État, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a toujours laissé aux partenaires et amis internationaux une bonne impression d'un Vietnam en développement dynamique, riche en culture, défendant la justice et le bon sens, respectant le droit international, se comportant de manière rationnelle et compatissante, étant un ami fidèle et un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, donne toujours la direction et l'affection particulière au secteur diplomatique. Outre la conférence nationale sur les affaires extérieures (décembre 2021), Nguyên Phu Trong a participé et donné des instructions à des conférences diplomatiques à six reprises, dont cinq fois en tant que secrétaire général du Parti. Il a accordé une attention particulière à l'édification d'un contingent de cadres chargés des affaires extérieures et de la diplomatie.

Les cadres chargés de la diplomatie souviennent toujours des conseils du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong : "un bon diplomate et une bonne personne dans les affaires extérieures doivent d'abord être un bon politicien qui doit toujours prendre les intérêts du pays, de la nation et du régime comme ligne directrice dans ses actions", "il faut toujours rappeler que derrière nous se trouvent le Parti, le pays et le peuple".

J'ai personnellement l'honneur de participer à de nombreuses activités de haut niveau en matière d'affaires extérieures du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, et de lui rendre compte directement les affaires à plusieurs reprises. Je sens clairement qu’il est un leader, à la fois, de bon cœur et ayant une vision, un enthousiasme révolutionnaire et une moralité pure. Il est très ferme dans ses principes, mais très créatif et flexible ; très intelligent, érudit en théorie et en pratique, possédant des méthodes scientifiques, mais il est simple, proche, amical, optimiste...

Le camarade Nguyên Phu Trong s’est éteint, mais l'héritage qu'il a laissé est extrêmement précieux pour la cause révolutionnaire de notre Parti et de notre nation, a conclu Bùi Thanh Son.

VNA/CVN