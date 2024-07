Le président Tô Lâm rencontre le Comité de liaison de la Division 305

La Division 305 a été créée le 30 août 1954, avec pour noyau plusieurs régiments et bataillons majeurs qui ont été transférés vers la région du nord depuis les champs de bataille des hautes terres du centre-nord et des régions du centre-nord.

Sur les champs de bataille des hauts plateaux du Centre et de Pleiku, la Division remporta de nombreuses victoires importantes. En juillet 1954, la division est déplacée vers le nord. Le 8 février 1961, la Division 305 est transformée en brigade parachutiste.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, 104 collectifs et 231 individus des forces spéciales ont reçu le titre de Héros des Forces armées populaires.

Le président Tô Lâm a souligné que sous la direction du Parti, de l'État et du gouvernement, avec l'unité et les efforts de tous les secteurs, ministères et de la nation tout entière, le pays a fait de grands progrès en matière de développement et a atteint de nouveaux sommets tels qu'ils se présentent aujourd'hui.

L'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays ont été fermement préservées, la défense et la sécurité nationales ont été renforcées et la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs ont obtenu des résultats significatifs.

Cependant, la nation est toujours confrontée à de nombreuses difficultés et défis, avec des forces hostiles et réactionnaires qui tentent de promouvoir "l'évolution de la paix", "l'auto-évolution" et "l'auto-transformation" en interne, ainsi que des systèmes de sécurité traditionnels et non traditionnels de plus en plus étroitement liés et complexes. défis.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l'État a exprimé son espoir que les vétérans de la division continueront d'être exemplaires envers leurs familles et leurs proches et participeront activement à la construction d'une base politique locale stable et forte et d'une Patrie riche et belle.

Il a demandé au Comité de liaison d'organiser des activités pour soutenir les familles des martyrs et des invalides de guerre ou des anciens combattants vivant dans des circonstances difficiles.

Le président a également demandé au ministère de la Défense et à l’Association des anciens combattants de la guerre du Vietnam de mieux prendre soin des anciens combattants de la Division 305 et de les encourager à participer activement aux activités de production et commerciales.

VNA/CVN