Le SG Nguyên Phu Trong, l’un des élèves exceptionnels du Président Hô Chi Minh

Le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong est non seulement une grande perte pour le Parti, l'État et le peuple du Vietnam, mais laisse également derrière lui une tristesse et un chagrin infinis de la part de ses amis du monde entier, y compris des chercheurs sur le Vietnam à Hong Kong (Chine).

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un "leader visionnaire"

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un "théoricien à l’esprit vif "

>> Les condoléances affluent après le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong possède de bonnes et nobles qualités d'un leader, digne d'être l'un des élèves exceptionnels du Président Hô Chi Minh, a déclaré Li Minghan, chercheur sur le Vietnam et le Président Hô Chi Minh, ancien conseiller du film "Nguyên Ai Quôc à Hong Kong". Selon lui, sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam a obtenu des réalisations remarquables en matière de politique, d'économie, de défense et de sécurité, et sa population devient de plus en plus prospère et heureuse.

Photo : VNA/CVN

Ayant eu l'occasion de visiter certaines localités vietnamiennes comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Nha Trang, de nombreux habitants et chercheurs de Hong Kong ont été impressionnés devant le développement du Vietnam, a-t-il indiqué. Les réalisations du Vietnam ont eu un impact profond sur tous les pays socialistes dans le monde, en particulier les résultats de sa lutte contre la corruption ces dernières années.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a laissé une bonne impression grâce à sa transparence et sa simplicité, a poursuivi l'érudit chinois. En ce qui concerne les relations Vietnam - Chine, Li Minghan a souligné l'efficacité de la politique extérieure du Vietnam, sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, contribuant non seulement au resserrement des relations avec des pays socialistes et des Partis communistes frères mais au développement des liens avec des pays puissants, notamment la Chine.

Lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), Wang Feng, ancien journaliste de l'Agence de presse Xinhua, a déclaré que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était dotée de bases théoriques profondes, tant en politique qu'en économie. Le secrétaire général a bien appliqué le marxisme-léninisme, contribuant à la prévention et à la lutte contre la corruption, au développement de l'économie et de la culture vietnamiennes, ainsi qu'à la promotion des échanges et de la coopération entre la Chine et le Vietnam, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN