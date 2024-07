Le Parlement indien commémore le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong

Dans leurs messages de condoléances lors de l'événement, le président du Conseil des États (Chambre haute du Parlement indien) Jagdeep Dhankhar et le président de la Chambre du peuple (Chambre basse) Om Birla, ont déclaré que le secrétaire général était respecté par le peuple vietnamien de tous les horizons au cours de son mandat.

Photo d'archives VNA

Ils ont hautement apprécié son rôle central dans le développement du Vietnam ainsi que l'amitié Vietnam-Inde et le partenariat stratégique intégral entre les deux nations.

Les dirigeants du Parlement indien ont ajouté qu'avant son élection à la tête du Parti, Nguyên Phu Trong avait occupé de nombreux postes importants, notamment celui de président de l'Assemblée nationale.

Au nom de la Chambre du peuple, Om Birla a présenté ses plus sincères condoléances au gouvernement vietnamien et a exprimé sa solidarité avec les dirigeants et le peuple vietnamiens en ce moment de deuil.

VNA/CVN