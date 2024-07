Le président Tô Lâm reçoit l’ambassadeur chinois sortant Xiong Bo

Le développement des relations avec la Chine est toujours une politique cohérente, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam, a déclaré le président Tô Lâm.

Il a transmis les salutations et les meilleurs voeux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, et d’autres dirigeants vietnamiens clés au secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, au Premier ministre chinois Li Qiang et à d’autres dirigeants chinois clés.

Le président Tô Lâm et l’ambassadeur Xiong Bo ont discuté en profondeur des relations entre les deux partis et les deux pays, notamment les mesures majeures visant à continuer à déployer et à concrétiser efficacement les perceptions communes de haut niveau dans la direction des "6 plus" déterminée par les deux secrétaires généraux.

Ils se sont réjouis des progrès remarquables dans les relations Vietnam - Chine au cours des cinq dernières années, rappelant notamment la visite historique du secrétaire général Nguyên Phu Trong en Chine en octobre 2022 et la visite d’État du secrétaire général et président Xi Jinping au Vietnam en décembre 2023 au cours de laquelle les deux parties ont ancré le nouveau positionnement des liens bilatéraux, l’élévation des relations de partenariat de coopération stratégique intégrale, et la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Approfondir la coopération décentralisée

Félicitant le diplomate chinois pour l’accomplissement excellent de son mandat au Vietnam, le chef de l’État vietnamien a exhorté les deux parties à intensifier les échanges et les contacts de haut niveau et à tous les niveaux, et à renforcer la confiance politique; à continuer à promouvoir et à améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération dans tous les domaines, à approfondir la coopération entre les localités, à renforcer davantage les échanges entre les peuples, consolidant et renforçant ainsi les bases sociales des relations entre les deux pays.

Exprimant son accord avec les opinions directrices du président Tô Lâm, l’ambassadeur Xiong Bo a affirmé que la Chine considère toujours ses relations avec le Vietnam comme une direction prioritaire de sa politique étrangère et est prête à promouvoir les échanges et la coopération à tous les niveaux et dans tous les domaines, tout en estimant que le potentiel de coopération entre les deux parties dans les temps à venir est très ouvert et sera certainement renforcé dans un avenir proche.

L'ambassadeur Xiong Bo a affirmé qu'après la fin de son mandat, quel que soit le poste qu’il occupe, il reste attentif et contribue toujours activement aux relations de voisinage amical et à la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Concernant les questions maritimes, les deux parties ont convenu de mettre sérieusement en œuvre les accords de haut niveau et les perceptions communes, de contrôler et de résoudre mieux les désaccords, de ne pas laisser la question de la Mer Orientale affecter le bon développement global des relations entre les deux pays, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.

VNA/CVN