La VNA participe au Forum mondial des médias en Azerbaïdjan

L'événement a réuni plus de 150 participants, dont des représentants de 30 agences de presse, de trois organisations internationales et de 82 médias. La délégation de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) était conduite par sa directrice générale adjointe Doàn Thi Tuyêt Nhung.

Avant le Forum, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré les délégués participants et a répondu aux questions des représentants des médias.

Le forum comprenait quatre sessions principales : analyse d'impact et de la portée de la désinformation ; politiques et initiatives pour créer une société résiliente à la désinformation ; impact de l'intelligence artificielle (IA) sur la réalité, les médias et la désinformation ; et action contre le changement climatique et médias, ainsi que plusieurs séances de discussion.

L'Azerbaïdjan accueillera la 29e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) dans la capitale Bakou en novembre 2024. Actuellement, le pays hôte accélère les préparatifs de cet événement.

En marge du 2e Forum mondial des médias de Choucha, la directrice générale adjointe de la VNA, Doan Thi Tuyêt Nhung, a rencontré le président du Conseil d'administration de l'Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC), Vugar Aliyev.

Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la coopération entre les agences de presse et de partager leurs expériences dans la lutte contre la désinformation, les fausses informations et le manque de vérification d'information, l'application de l'intelligence artificielle (IA) dans la production et la diffusion d'informations, ainsi que la gestion efficace des risques liés à l'exploitation de l'IA pour créer et diffuser de fausses informations.

Les deux parties ont estimé que la VNA et l'AZERTAC devraient promouvoir davantage la coopération dans le contexte d'une forte transformation numérique des médias mondiaux. Elles devraient accroître l'échange de nouveaux produits d'information multimédia pour améliorer l'efficacité de la promotion et de la présentation de l'image du pays, du peuple, de la culture ainsi que des potentiels et des opportunités de coopération entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan. Elles devraient également multiplier les échanges de journalistes et de personnel technique pour partager leurs expériences dans la production de nouveaux types d'informations.

La coopération efficace entre l'AZERTAC et la VNA apportera une contribution importante à l'approfondissement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan. Sur cette base, les deux parties ont convenu de signer prochainement un nouvel accord de coopération professionnelle entre les deux agences de presse.

En marge du forum, la directrice générale adjointe Doàn Thi Tuyêt Nhung a également rencontré des représentants de plusieurs agences de presse partenaires de la VNA pour discuter des mesures visant à mettre en œuvre efficacement les accords de coopération signés et promouvoir de nouveaux accords de coopération.

