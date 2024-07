Vietnam - Ouzbékistan : entretien téléphonique entre les deux ministres des Affaires étrangères

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, et son homologue ouzbek Bakhtiyor Saidov ont convenu, lors de leur entretien téléphonique le 22 juillet, de renforcer la coopération entre les deux ministères, contribuant à l'intensification des liens entre les deux pays.

Le Vietnam tient toujours en haute estime les relations d'amitié et de coopération multiforme avec les pays d'Asie centrale en général et l'Ouzbékistan en particulier, a déclaré Bùi Thanh Son, exprimant sa satisfaction devant le développement positif des liens bilatéraux et les résultats de la mise en œuvre des contenus conclus lors de l'entretien des deux ministres en mars derniers à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Les deux ministres ont convenu de promouvoir le rôle pionnier de leurs ministères dans la promotion de la coopération bilatérale dans les domaines potentiels et d'organiser bientôt la 8e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Ouzbékistan sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique ainsi que de maintenir le mécanisme de consultation politique au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères.

Lors de l'entretien téléphonique, le ministre Bakhtiyor Saidov a transmis les condoléances sincères du président ouzbek Shavkat Mirziyoyev au Parti, au président vietnamien Tô Lâm, au gouvernement et au peuple vietnamiens suite au décès du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a reçu le conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam, Takebe Tsutomun, en visite au Vietnam du 20 au 26 juillet.

Bùi Thanh Son a proposé au responsable japonais de soutenir le projet de l'Université Vietnam - Japon, d'encourager le gouvernement japonais à favoriser l'accueil des travailleurs vietnamiens et les activités de la communauté vietnamienne dans ce pays ainsi que de partager des expériences en matière de réponse au vieillissement de la population.

VNA/CVN