Le dirigeant lao exprime son respect au secrétaire général Nguyên Phu Trong

Le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire et président du Laos, Thongloun Sisoulith, a déclaré qu'il garderait toujours dans son cœur les souvenirs, l'affection, la camaraderie et le respect envers le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information à Vientiane (Laos).

Photo : VNA/CVN

Thongloun Sisoulith, qui a eu d'innombrables occasions de rencontrer, d'échanger et de travailler avec le défunt dirigeant vietnamien, a décrit Nguyên Phu Trong comme une personne possédant une connaissance approfondie de la théorie et de nombreuses leçons pratiques sur le développement socio-économique du Vietnam.

Le dirigeant a étudié en profondeur le marxisme-léninisme, la voie vers le socialisme et, plus important encore, a intégré les pensées du Président Hô Chi Minh dans le processus de direction visant à construire le pays vers un développement continu, a-t-il déclaré.

Actuellement, le Vietnam reçoit de nombreux éloges du monde entier en tant que pays au développement stable et aux progrès tangibles. Le rythme de croissance socio-économique atteint actuellement par le pays est dû à la direction ingénieuse du PCV, dirigé par le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a-t-il estimé.

Selon Thongloun Sisoulith, le pays se développe, la population est soignée et sa vie s'améliore de jour en jour, c'est très important. C'est le résultat de l'orientation résolue, courageuse, correcte et précise des lignes directrices et des politiques proposées par Nguyên Phu Trong. Il s’agit d’un cadeau précieux du défunt dirigeant au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens.

Le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire et président du Laos a affirmé que les théories étudiées et avancées par Nguyên Phu Trong sont devenues un héritage précieux à analyser et à étudier pour le PCV et le monde.

"J'ai lu de nombreux articles du camarade Nguyên Phu Trong, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que les œuvres sont écrites à partir de sa compréhension pratique, de ses capacités et qu'il s'agit d'un processus de recherche approfondi", a-t-il déclaré.

La voie vers le socialisme mentionnée par Nguyên Phu Trong dans ses articles est la voie vers une nouvelle ère pour le Vietnam, a-t-il commenté, confiant que les pays du monde entier, partis au pouvoir ou non, recherchent et étudient les théories pratiques avancées par le dirigeant disparu.

Il a souligné qu'il avait reçu de nombreux articles de Nguyên Phu Trong envoyés par des amis vietnamiens, et a révélé qu'il prendrait le temps d'étudier attentivement chaque ouvrage afin de l'appliquer au développement socio-économique et au travail de construction du Parti vers le socialisme en Laos.

M. Sisoulith, qui a rencontré, travaillé et dîné à plusieurs reprises avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong, a exprimé son impression de la connaissance approfondie, de la capacité et de la compréhension profonde du dirigeant de la théorie et de la pratique de chaque étape du développement du Vietnam.

Nguyên Phu Trong est celui qui a fourni une politique étrangère cohérente, aidant le Vietnam à se démarquer sur la scène internationale à chaque période, comme ces derniers temps. Il a travaillé dur et a réalisé de nombreuses réalisations exceptionnelles qui constituent un héritage pour les générations futures qui suivront sa politique étrangère, a-t-il déclaré.

Ce dont M. Sisoulith se souvient le plus de Nguyên Phu Trong, ce sont ses rencontres spéciales avec le dirigeant vietnamien au cours de ses trois premières années en tant que secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao.

Chaque fois qu'il rencontrait Nguyên Phu Trong, il percevait sa sincérité, son affection et sa compréhension théorique et pratique, se souvient-il, soulignant : "Je me considère comme une personne chanceuse d'avoir eu de nombreuses occasions de rencontrer et de discuter avec le collègue sur différents sujets en ces derniers temps, je n’oublierai jamais cela".

"Le secrétaire général Nguyên Phu Trong dit souvent que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos sont uniques au monde, c'est une parole qui vient vraiment du cœur du camarade", a-t-il souligné.

VNA/CVN