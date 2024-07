Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un "communiste loyal et intégral"

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Jorge Kreyness a présenté ses condoléances au peuple vietnamien et aux communistes vietnamiens pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Nous connaissons sa longue trajectoire historique dans la lutte, toujours en tant que membre du Parti communiste et cadre véritablement loyal et intégral, qui a donné son exemple en termes de lutte idéologique et culturelle, essayant toujours de lier les idées générales du marxisme et du léninisme avec la réalité du Vietnam, sa situation économique, politique et même géographique en Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un homme de ces communistes essentiels et intégraux. Il a agi dans sa jeunesse dans la lutte contre l’agression américaine et a célébré la victoire, la réunification du Vietnam. Il a également pu faire avancer le renouveau politique des idées avec lesquelles il dirigera le gouvernement d’un Vietnam unifié, avec l’héritage de Hô Chi Minh et du général Vo Nguyên Giap, a-t-il indiqué.

Sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam a obtenu d’importants succès économiques, la qualité de vie de la population s’est considérablement améliorée et sa capacité de production a considérablement augmenté, a-t-il souligné

Le secrétaire général du Parti communiste argentin a qualifié la disparition du secrétaire général Nguyên Phu Trong d’une perte relative du fait que sa mémoire, son exemple et son histoire perdurent toujours.

Nous avons pu connaître son livre Le Vietnam sur le chemin du renouveau, dont l’un a été traduit en espagnol. Dans ce livre, les idées du camarade Nguyên Phu Trong sont synthétisées, preuve de sa contribution aux travaux théoriques des communistes, a-t-il noté.

Ici en Argentine, au sein de la commission des relations internationales de notre Parti, nous mettons en place une équipe spéciale pour suivre la politique du Parti communiste du Vietnam et et de la République socialiste du Vietnam. Et ce livre du camarade Nguyên Phu Trong est le matériau de base de nos études, a-t-il poursuivi.

Il a également ajouté que le Parti communiste du Vietnam, sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, a réussi à appliquer le marxisme à une réalité spécifique, il porte un marxisme situé dans la réalité géo-politique et l’intégration internationale du pays.

Le Vietnam a montré que le développement productif peut être combiné avec la justice sociale au profit de la population. L’une des caractéristiques du Parti communiste du Vietnam est qu’il est toujours très proche des gens, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un exemple pour nous dans les relations internationales, car en tant que le plus haut dirigeant du Vietnam, il a mené la politique étrangère pour transformer et positionner le pays comme un acteur important et indépendant sur la scène internationale, a-t-il plaidé.

Le Vietnam est un pays qui a une politique régionale très importante, avec son rôle de leader, aux côtés d’autres pays de l’ASEAN, ainsi que dans les relations internationales en ces temps où l’impérialisme a accentué son caractère agressif et où de nouveaux pôles de puissance émergent.

Jorge Kreyness a également souligné que la nation d’Asie du Sud-Est avait réussi à mener une politique étrangère flexible, comme en témoigne la récente visite du président russe Vladimir Poutine au Vietnam.

En ce qui concerne les relations bilatérales, le Vietnam a maintenu de bonnes relations, des progrès et une continuité avec l’Argentine, notamment dans l’intensification des relations commerciales, indépendamment des différences idéologiques entre les gouvernements, a-t-il souligné.

Cela en fait également un facteur important pour l’Amérique latine, car le Vietnam entretient de très bonnes relations avec Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, a-t-il conclu.

VNA/CVN