Le PM Pham Minh Chinh appelle à être digne des héros morts pour la Patrie

Avant la conférence, le chef du gouvernement ainsi que l’ancienne présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh et plus de 400 délégués ont observé une minute de silence à la mémoire des héros morts pour la Patrie et du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, qui a consacré sa vie au pays et au peuple.

Photo : VNA/CVN

L'événement organisé en commémoration de la 77e Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947-2024) a également présenté au public la création de la banque de gènes (ADN) des martyrs dont les informations et les proches n’ont pas encore été identifiés.

Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, jusqu’à présent, le pays a identifié 9,2 millions de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et de leurs proches qui ont bénéficié des politiques sociales de plus en plus renforcées.

Photo : VNA/CVN

Depuis 2023, le pays a mobilisé plus de 7.900 milliards de dôngs pour venir en aide aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, a financé à hauteur de 12.700 milliards de dôngs la construction de 67.700 maisons, et la réhabilitation de près de 45.900 maisons, a offert 110.000 livrets d’épargne d’une valeur totale de plus de 403 milliards de dôngs, et a pris en charge de 2.412 mères héroïnes.

Ces derniers temps, les autorités ont traité plus de 7.000 dossiers en souffrance de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, ont soumis au Premier ministre pour reconnaissance plus de 2.400 martyrs et plus de 2.700 invalides de guerre. L’expertise ADN a permis l’identification de 1.000 restes des martyrs.

Soulignant la tradition "Quand on boit de l’eau, on se souvient de la source" et la reconnaissance éternelle des mérites des enfants du pays qui ont héroïquement combattu, ont consenti des sacrifices et sont tombés pour la Patrie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti et l’État accordent toujours une attention particulière aux traitements préférentiels pour les contributeurs de la révolution.

Le chef du gouvernement a espéré que les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution continuent à promouvoir l’esprit d’autonomie et de résilience, à apporter leur force et leur intelligence, à s’instruire et à rester des exemples brillants à suivre pour la jeune génération.

Il a également remis des cadeaux à des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et des attestations d’ADN aux représentants de dix familles de martyrs dont quatre ont retrouvé leurs proches après des dizaines d’années d’attente.

VNA/CVN