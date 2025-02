Le PM Pham Minh Chinh préside la réunion de janvier du gouvernement

La réunion a également porté sur la répartition et le décaissement des fonds publics, ainsi que sur la mise en œuvre des trois programmes cibles nationaux.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé de se concentrer sur l'évaluation approfondie de la situation socio-économique en janvier, suivie d'une analyse des tendances mondiales et régionales en février. L'objectif principal est de proposer des solutions adaptées pour diversifier les marchés, les produits et les chaînes d'approvisionnement, tout en explorant activement de nouveaux marchés potentiels, tels que le Moyen-Orient et le Mercosur.

Rappelant l’objectif d’une croissance d’au moins 8 % en 2025, le chef du gouvernement a invité les membres du gouvernement à proposer des mesures pour maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l’inflation et promouvoir de nouveaux moteurs de croissance.

Concernant les projets liés à l’énergie nucléaire, à la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, aux lignes ferroviaires à écartement standard et à d’autres projets BOT (Bâtir-Opérer-Transférer), le Premier ministre a souligné la nécessité d’achever rapidement les documents, mécanismes et politiques nécessaires afin de les soumettre à l’Assemblée nationale.

Le dirigeant a également donné pour instruction d'accélérer la réalisation de l'objectif ambitieux de 3 000 km d'autoroutes d'ici la fin de l'année 2025, et de mener à bien les projets aéroportuaires majeurs en cours.

VNA/CVN