Le leadership du PCV, une base solide pour le développement du Vietnam

Uch Leang, directeur par intérim du Département des études asiatiques, africaines et moyen-orientales de l'Institut des relations internationales du Cambodge à l'Académie royale du Cambodge (RAC), a salué le rôle de leader du Parti communiste du Vietnam (PCV) dans la libération et la construction nationales du Vietnam depuis près d'un siècle.

>> La fondation du Parti communiste du Vietnam : analyse d'un tournant historique majeur

>> Félicitations à l’occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam

>> 95 ans du PCV : promouvoir la force de la grande union à l’ère d’ascension nationale

Photo : VNA/CVN

S'adressant à l'Agence vietnamienne d’Information à l'occasion du 95e anniversaire de la fondation du PCV (3 février 1930 - 2025), Uch Leang, qui est également président de l'Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam (CAVA), a exprimé son admiration pour les formidables réalisations du Vietnam après près de 40 ans de Dôi moi (Renouveau) et les objectifs de développement à venir du Vietnam et de son peuple dans une nouvelle ère - l'ère de l'essor de la nation.

Il a déclaré que les réalisations importantes obtenues grâce à l’œuvre de Renouveau sous la direction du PCV offrent au Vietnam une base solide pour parvenir à un développement et une prospérité solides à l'avenir.

Il a souligné que depuis la création du PCV, les dirigeants du Parti ont guidé la révolution vietnamienne, remportant de nombreuses grandes victoires.

Rappelant les étapes historiques du Vietnam sous la direction du PCV - de la lutte pour la conquête du pouvoir dans la période 1930-1945 et la création de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945, à la protection et au développement des acquis de la Révolution d’août et aux deux guerres de résistance contre le colonialisme français et l’impérialisme américain (1945-1975), le chercheur cambodgien a noté que la fondation du PCV le 3 février 1930 et les réalisations révolutionnaires qui ont suivi ont grandement contribué au mouvement révolutionnaire en Indochine, en particulier au Cambodge et au Laos.

Il a souligné que la victoire de Diên Biên Phu le 7 mai 1954 contre le régime colonial français a choqué la France et le monde, obligeant le gouvernement français à signer un accord de paix accordant l’indépendance complète du Vietnam. En outre, le Cambodge et le Laos ont également vu leur indépendance totale reconnue par la France, et la guerre en Indochine a pris fin.

Uch Leang a également souligné le rôle du PCV dans la décision et la mise en œuvre de la politique de renouveau du Vietnam depuis le 6e Congrès national du Parti en 1986.

La campagne anti-corruption et la politique de rationalisation de l’appareil d’État mises en œuvre avec vigueur par le PCV sont considérées comme des politiques correctes avec une vision globale visant à améliorer la qualité du système de direction et de gestion et à assurer l’efficacité, la qualité et la transparence de l’appareil, renforçant la confiance des résidents et des investisseurs étrangers.

Selon le président de la CAVA, les réalisations importantes après près de 40 ans de Renouveau et 95 ans depuis la fondation du PCV reflètent clairement l’objectif de construire un Vietnam socialiste, ainsi que le développement et l’application créative du marxisme-léninisme et des pensées du Président Hô Chi Minh dans le processus révolutionnaire et de réforme au Vietnam.

De plus, la stabilité politique et les grandes réalisations en matière de développement socio-économique, de sécurité, de défense nationale et d’affaires étrangères, associées au rôle et à la position forts, ainsi qu’à l’unité et aux efforts conjoints de l’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées, fournissent une base solide pour que le Vietnam entre dans la nouvelle ère de croissance.

VNA/CVN