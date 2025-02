L'héroïsme et la détermination du PCV inspirent les révolutionnaires du monde entier

Depuis sa fondation sous la direction du Président Hô Chi Minh, le Parti communiste du Vietnam (PCV) a été un pilier dans la lutte pour l'indépendance et la souveraineté nationales et la construction du socialisme, a déclaré le Parti communiste d'Uruguay (PCU).

>> Félicitations à l'occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du PCV

>> Trân Thanh Mân assiste à un programme en l’honneur des 95 ans du Parti

>> Séminaire sur le rôle du Parti communiste du Vietnam à Saint-Pétersbourg

Photo : VNA/CVN

À l'occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du PCV (3 février), le PCU a publié le 3 février un message sur Instagram, soulignant que l'héroïsme et la détermination du PCV inspirent les révolutionnaires du monde entier.

Soulignant l’histoire de solidarité avec le PCV, le PCU a apprécié hautement les efforts du PCV pour le bien-être de sa population et réaffirmé son engagement dans la lutte commune pour la paix, l'autodétermination et un monde sans inégalités.

Le Comité central du PCU a également adressé un message de félicitations au secrétaire général du PCV, Tô Lâm, soulignant le rôle décisif du PCV dans l’indépendance et la souveraineté du Vietnam, notamment dans la lutte pour la libération nationale et la réunification du pays face au colonialisme français et à l'impérialisme américain.

Le PCU a rendu hommage au Président Hô Chi Minh, au général Vo Nguyen Giap et au héros Nguyen Van Troi, ainsi qu’à de nombreux autres soldats révolutionnaires, les qualifiant d’exemples de lutte pour les patriotes et les révolutionnaires du monde entier.

Le PCU a également salué les efforts du PCV dans la défense de l'indépendance et de la liberté du Vietnam, ainsi que dans l’édification du socialisme.

Il s’est dit confiant dans le fait que le Vietnam réussira à atteindre ses objectifs stratégiques, notamment celui de devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, ainsi qu’un pays socialiste développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le même jour, le Parti communiste argentin a envoyé un message de félicitations à l’ambassadrice du Vietnam en Argentine et en Uruguay, Ngô Minh Nguyêt, à l’occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du PCV.

VNA/CVN