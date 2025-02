Les victoires du Vietnam illuminent les mouvements de libération nationale du monde

>> Les Partis politiques du Sri Lanka saluent les réalisations du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) - le Dr G. Weerasinghe a rappelé que la fondation du PCV en 1930 a marqué la fin d'une crise dans l'orientation de salut national du peuple vietnamien. Sous la direction du Parti, le Vietnam a successivement vaincu l'impérialisme japonais, le colonialisme français et l'impérialisme américain. Son succès lors de ces résistances a inspiré les mouvements de libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Aujourd'hui, le Vietnam a enregistré des taux de croissance économique élevés et des réalisations importantes dans divers domaines, notamment les infrastructures, l'éducation, le logement, les soins de santé, les transports, le développement urbain, l'industrie et l'agriculture. Le niveau de vie des habitants a augmenté en fonction de la croissance économique croissante du pays.

Évaluant le rôle du PCV dans le processus de Renouveau, le Dr G. Weerasinghe a déclaré que le PCV a déterminé la feuille de route vers le socialisme avec la stratégie de construction, de développement et de protection de la patrie dans la nouvelle ère, y compris la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2045.

Selon le Dr G. Weerasinghe, la garantie de la stabilité politique et de l'ordre social au Vietnam sous la direction du PCV continuera de faciliter le développement socio-économique, renforçant la position et le rôle du pays à la fois au niveau régional et mondial. Le peuple vietnamien et la communauté internationale sont optimistes quant à l'avenir du Vietnam.

En ce qui concerne la lutte contre la corruption et la rationalisation du système politique au Vietnam, le Dr G. Weerasinghe a noté que le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, avait affirmé son engagement à intensifier les efforts de lutte contre la corruption sans zone interdite ni exception.

Le Parti communiste du Sri Lanka apprécie hautement la détermination du PCV et son leadership dans la lutte contre la corruption, a-t-il souligné.

Enfin, le Dr Weerasinghe a exprimé son admiration pour la politique étrangère flexible du Vietnam, surnommée "diplomatie du bambou". Au nom du Parti communiste du Sri Lanka, il a réaffirmé son soutien indéfectible au PCV et lui a souhaité plein succès dans la réalisation des objectifs fixés par son XIIIe Congrès national.

VNA/CVN