Le président de l'AN du Vietnam reçoit son homologue cubain

Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Trân Thanh Mân a reçu, mercredi 24 juillet à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP) et du Conseil d'État de Cuba, Esteban Lazo Hernández, à la tête d'une délégation cubaine, se rendant au Vietnam pour assister aux funérailles du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Trân Thanh Mân a exprimé son émotion devant le fait que l'AN cubaine, lors de sa séance plénière du 19 juillet, avait observé une minute de silence, un deuil officiel du 20 au 21 juillet en mémoire du secrétaire général, et la cérémonie de deuil national tout au long de la journée du 22 juillet.

Trân Thanh Mân a déclaré que le secrétaire général Nguyên Phu Trong accordait toujours une affection particulière au pays et au peuple cubains. Il a promis de maintenir et de développer l'héritage laissé par le leader du Parti communiste du Vietnam dans les relations avec Cuba.

Selon le président de l'AN vietnamienne, la fraternité et l'amitié traditionnelles spéciales entre le Vietnam et Cuba au cours de ces derniers temps n'ont cessé d'être renforcées sur tous les canaux du Parti, de l'État et du peuple.

Trân Thanh Mân a apprécié les bonnes relations entre les législatures des deux pays avec les visites de haut niveau, ouvrant d'importantes activités de coopération.

Saluant la proposition de l'AN cubaine concernant l'organisation de la première Conférence interparlementaire entre les deux AN à La Havane dans les prochains jours, Trân Thanh Mân a proposé aux Commissions des deux AN de se coordonner étroitement pour assurer le succès de la conférence.

De plus, Trân Thanh Mân a proposé aux deux parties d'intensifier l'échange d'expériences professionnelles dans les domaines de la législation, du contrôle et de la prise de décision sur les questions importantes du pays, en continuant à promouvoir le rôle des législatures des deux pays dans la promotion des relations bilatérales ; d'encourager les ministères, branches, localités et entreprises à mettre en œuvre activement et efficacement les traités et accords signés.

Relations spéciales

Il a suggéré que les deux parties devraient se coordonner au sein des forums internationaux multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et d'autres organisations parlementaires multilatérales ; se soutenir mutuellement sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun ; promouvoir la coopération entre les agences de l'AN.

Pour sa part, Esteban Lazo Hernández a déclaré que la visite de la délégation cubaine au Vietnam pour assister aux funérailles du secrétaire général Nguyên Phu Trong, apporte les sincères condoléances du Parti, de l'État et de millions de Cubains qui ont toujours considéré le peuple vietnamien comme leur frère.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un grand penseur qui a travaillé dur pour cultiver l'amitié, la solidarité et la coopération durable entre le Vietnam et Cuba, a-t-il affirmé.

Esteban Lazo Hernández s'est déclaré convaincu que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens continueraient à surmonter toutes les difficultés et à obtenir de grandes réalisations tant au niveau national qu'international. Il a également affirmé que le Parti, l'État et le peuple cubains continueraient à mettre en œuvre les accords pour renforcer davantage les relations de coopération intégrale entre les deux pays.

Appréciant la coopération et les échanges réguliers entre les AN des deux pays au cours de ces dernières années, Esteban Lazo Hernández a émis l'espoir que dans les temps à venir, les organes législatifs des deux pays continueraient à accroître les échanges de délégations et à bien préparer l'organisation de la première conférence interparlementaire entre eux, y compris le forum d'affaires entre les deux pays.

VNA/CVN