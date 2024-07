Le président vietnamien reçoit le président de l’Assemblée nationale de Cuba

Tô Lâm a déclaré que Cuba était l'un des premiers pays à informer le Vietnam de sa participation aux funérailles, soulignant que la présence de la délégation cubaine au Vietnam était une manifestation vivante de la camaraderie, de la fraternité et de l'amitié particulière entre le Vietnam et Cuba ainsi que les précieux sentiments des dirigeants et du peuple cubains envers le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Profondes condoléances

Esteban Lazo Hernández a respectueusement transmis les profondes condoléances du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale et du peuple cubain à leurs homologues vietnamiens pour le décès du chef du Parti.

Il a hautement apprécié les contributions du secrétaire général à la cause de la défense nationale, de la construction et du développement du Vietnam ainsi qu'à la préservation, à la culture et au développement de la fraternité particulière, de la solidarité fidèle, de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale Vietnam - Cuba.

Il a affirmé que le décès du secrétaire général Trong constituait non seulement une grande perte pour le Parti, l'État et le peuple du Vietnam et sa famille, mais aussi pour le Parti, l'État et le peuple cubains.

À cette occasion, Esteban Lazo Hernández a partagé avec le président Tô Lâm la situation à Cuba et ses efforts pour surmonter les difficultés actuelles.

Cuba remercie le Vietnam pour son soutien et son assistance pratique, réguliers et continus, tant spirituels que matériels, a-t-il déclaré, affirmant que Cuba souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam dans des domaines stratégiques tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et le tourisme et s'efforce de régler les difficultés recontrées par les entreprises vietnamiennes opérationnelles à Cuba.

To Lam a sincèrement remercié le Parti, l'État, le gouvernement et le peuple cubains pour leur partage et leur sympathie avec le Vietnam en ce moment de deuil, en particulier les messages de condoléances du général Raul Castro, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, du président Miguel Diaz Canel et du Premier ministre Manuel Marrero Cruz.

Il a affirmé que le Vietnam valorisait et souhaitait toujours continuer à promouvoir l'amitié traditionnelle et la solidarité particulière avec Cuba.

Le Vietnam se tient toujours côte à côte, accompagne et soutient la juste cause révolutionnaire du peuple cubain, a déclaré le dirigeant vietnamien ajoutant que son pays préserverait et promouvrait davantage l'héritage du chef du Parti, Nguyên Phu Trong, concernant les relations Vietnam - Cuba et les approfondirait.

