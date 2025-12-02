Célébration du 65e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Cuba à Hanoï

Le 2 décembre à Hanoï, l'ambassade de Cuba au Vietnam a organisé une réception solennelle marquant le 65 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (2 décembre 1960 - 2025).

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, le général Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique et chef du Département général de la politique de l'Armée populaire vietnamienne, a souligné que l'établissement de relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba est un événement historique, marquant le début d'une relation particulière et exemplaire entre ces deux nations sœurs.

Au cours des 65 années glorieuses écoulées, les deux pays se sont toujours soutenus, côte à côte, restent solidaires et coopèrent constamment, renforçant ainsi leurs liens. Ces relations sont devenues une fortune commune inestimable et un symbole unique dans les relations internationales.

Le général Nguyên Trong Nghia a exprimé sa profonde reconnaissance pour l'amitié spéciale, la solidarité indéfectible et le précieux soutien que Cuba a toujours accordés au Vietnam, tant durant la lutte pour l'indépendance et la réunification du pays que dans l'œuvre de construction et de défense nationale aujourd'hui.

À l'approche des Congrès nationaux des Partis communistes respectifs en 2026, le général Nguyên Trong Nghia a exprimé sa conviction que les relations Vietnam - Cuba continuerait de se renforcer, au bénéfice des populations et du développement durable, tout en contribuant à la paix et à la prospérité régionales et mondiales.

De son côté, l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a souligné la confiance mutuelle entre les deux nations. Il a appelé à renouveler cet engagement fraternel face aux défis mondiaux, tout en félicitant le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques remarquables sous la direction du Parti.

VNA/CVN