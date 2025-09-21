Côn Dao : un havre de paix pour les tortues marines

Le Parc national de Côn Dao s’impose comme un acteur majeur de la conservation des tortues au Vietnam. Du sauvetage des nids à la promotion d’un tourisme éco-responsable, ses initiatives en font un exemple de développement durable.

Photo : VNA/CVN

Le Parc national de Côn Dao, à Hô Chi Minh-Ville, s’est établi de longue date comme un site de ponte essentiel pour les tortues marines du Vietnam. À lui seul, il concentre 90% des pontes recensées sur le territoire national. Les initiatives de préservation menées en ce lieu sont devenues un modèle, contribuant à sauver des millions de jeunes tortues et à propulser Côn Dao au sein du réseau de conservation des tortues marines d’Asie du Sud-Est et de l’océan indien.

Protection réussie

La primauté de Côn Dao en matière de sauvegarde des tortues de mer est éloquente, comme en témoigne le grand nombre de femelles qui y retournent annuellement. Selon la direction du parc, le premier semestre 2025 a vu le sauvetage et le déplacement de 553 nids, totalisant 54.212 œufs. Fait notable, la découverte inédite d’une tortue imbriquée pondant sur la plage de Dât Dôc, son nid recelant 98 œufs. En outre, l’établissement a porté secours à deux tortues marines échouées, prises dans des filets sur les plages.

Précédemment, un projet de déplacement et de sauvetage des œufs et des jeunes tortues, visant à revitaliser la population marine de Côn Dao face aux aléas climatiques, a vu le jour en 2019. Depuis son lancement, cette initiative a généré des résultats impressionnants. Concrètement, le programme a permis de mettre en sécurité plus de 13.600 nids, d’incuber et de relâcher sous contrôle près de 949.000 bébés tortues. De plus, 2.007 tortues mères venues pondre ont été identifiées grâce à des balises. Parallèlement à ces efforts, neuf tortues marines prises dans des filets et échouées sur les côtes ont été secourues. Le projet a également supervisé l’examen et l’enfouissement de 65 animaux marins rares en voie de disparition retrouvés morts sur les plages, parmi lesquels 4 dugongs et 61 tortues.

Dans le cadre de cette entreprise, le Parc national de Côn Dao, en partenariat avec Côn Dao Resort Co., Ltd., a déployé un plan de restauration et de préservation ciblant la plage de ponte de Dât Dôc. Depuis 2019, cette plage a enregistré avec succès 13 pontes de tortues mères, produisant 1.443 œufs. Les équipes ont également transféré 464 nids depuis des plages éloignées vers les bassins d’incubation aménagés à Dât Dôc, ce qui a permis l’éclosion et le retour à la mer de plus de 29.000 jeunes tortues.

Nguyên Van Trà, chef adjoint du Département de la conservation et de la coopération internationale du Parc national de Côn Dao, a insisté sur la prise de conscience profonde de l’importance de préserver l’habitat de ponte et d’incubation des jeunes tortues avant leur retour en milieu naturel. Le parc a donc articulé sa stratégie autour de trois axes majeurs : la protection sur site, la recherche scientifique et la coopération internationale, ainsi que la sensibilisation du public à la conservation des tortues marines. De surcroît, le personnel des stations dédiées à la gestion et à la préservation de la nature demeure au cœur de la protection des sites de ponte. Ces équipes collaborent étroitement avec des bénévoles pour assurer une surveillance 24h/24 et 7j/7 durant la haute saison de reproduction des tortues (d’avril à octobre chaque année) sur les 18 plages identifiées. Cette vigilance constante garantit la détection et le déplacement de 100% des nids vers des bassins d’incubation sécurisés, les prémunissant ainsi des marées destructrices et des prédateurs naturels.

Tourisme d’observation

Selon M. Trà, le Parc national de Côn Dao renforcera sa coopération avec des organisations de conservation nationales et internationales reconnues. L’objectif est d’échanger des connaissances, d’acquérir des technologies de pointe et des techniques de préservation avancées. Ces démarches visent à optimiser la protection et à garantir un habitat favorable au développement des tortues marines. Une collaboration est également prévue avec l’UICN Vietnam pour un programme de volontariat dédié aux tortues marines en 2025.

Parallèlement aux efforts de conservation des tortues marines, ces dernières années le Parc national de Côn Dao a collaboré avec les autorités et les voyagistes pour proposer des activités touristiques d’observation des pontes. Ces expériences sont strictement encadrées par des protocoles de sécurité rigoureux.

Le Département du tourisme écologique et de la protection de l’environnement du Parc national rapporte qu’au premier semestre 2025, l’établissement a accueilli plus de 22.000 visiteurs, dont près de 3.000 ont choisi les services de tourisme écologique. L’observation des pontes de tortues constitue une offre touristique unique. Le nombre de participants par excursion est limité pour garantir le respect scrupuleux des règles : silence total, interdiction du flash photographique et maintien d’une distance de sécurité. Ces précautions sont vitales pour éviter de perturber les tortues mères pendant la ponte et prévenir l’abandon de leur nid.

D’après les écologues, Côn Dao est le tout premier parc national et l’une des deux premières aires marines protégées du Vietnam à être reconnues mondialement. L’intégration réussie de la conservation et du tourisme écologique ainsi que l’amélioration des infrastructures feront du Parc national de Côn Dao, et plus largement du district spécial éponyme, une destination attrayante, offrant une alliance singulière entre profonde richesse historique et expériences inoubliables pour ses visiteurs.

Pour optimiser la synergie entre conservation et exploitation touristique, Nguyên Van Ngà, chef du Bureau de l’éco-tourisme et de la protection de l’environnement du Parc national de Côn Dao, insiste sur la gestion rigoureuse du tourisme d’observation des pontes de tortues, malgré son caractère unique. Actuellement, son département élabore un plan de développement pour les produits et services écotouristiques. Il déploie également un programme d’expériences de conservation au sein du Parc, complété par des programmes d’éducation environnementale renforcés dans les écoles du district spécial. Le centre d’éducation environnementale du parc sera modernisé afin de devenir une destination attractive, offrant des informations visuelles et dynamiques sur l’importance des tortues marines et la biodiversité de Côn Dao.

Par ailleurs, selon Nguyên Van Ngà, le programme de volontariat pour la conservation des tortues marines connaîtra une extension, attirant la participation de jeunes et d’amoureux de la nature à travers le pays. Ce programme vise à rappeler que la conservation des tortues marines dépasse la seule responsabilité du Parc national de Côn Dao ; elle constitue une mission collective pour toute la communauté.

Huynh Son - Huong Linh/CVN