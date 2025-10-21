Fengshen agite la Mer Orientale et apportera de fortes pluies dans le Centre

Le typhon Fengshen s’est abattue sur la Mer Orientale des vents violents et des vagues puissantes. Des pluies abondantes et prolongées sont attendues dans le Centre du Vietnam du 21 au 26 octobre, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

À 4 h du matin le 21 octobre, l’œil du typhon était situé à environ 200 km au nord-est de la zone spéciale de Hoàng Sa, avec des vents soutenus de force 9 à 10 (75 à 102 km/h) et des rafales atteignant la force 12 (118-133 km/h). La tempête se déplace vers l’ouest-sud-ouest à une vitesse de 10 à 15 km/h, impactant directement le nord-ouest de la Mer Orientale, y compris Hoàng Sa.

Photo : VNA/CVN

La tempête devrait s’affaiblir et devenir une dépression tropicale près de la côte, entre Huê et Quang Ngai, d’ici le 23 octobre. En mer, les vents oscilleront entre 50 et 102 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 118-133 km/h et des vagues jusqu’à 7 mètres. Le niveau de risque de catastrophe naturelle reste à trois sur une échelle de cinq niveaux.

Il est conseillé à tous les navires se trouvant dans les zones touchées de faire preuve d’une extrême prudence en raison des vents violents, des hautes vagues et des ondes de tempête.

Du 21 au 26 octobre, des pluies fortes à très fortes sont prévues dans la région centrale, notamment entre Hà Tinh et Quang Ngai, avec des cumuls pouvant varier entre 200 et 700 mm par épisode, dépassant 900 mm dans certaines zones.

Le 21 octobre, des averses et des orages épars sont attendus de Quang Tri à Khanh Hoa et dans le Sud du pays, avec des précipitations localisées dépassant 80 mm.

Les autorités mettent en garde contre de possibles inondations urbaines, des glissements de terrain dans les zones montagneuses et des crues soudaines dans les petites rivières. L’alerte aux fortes pluies, à la foudre, à la grêle et aux vents violents est de niveau 1, et a été portée au niveau 2 dans les provinces de Quang Tri à Dà Nang.

Par ailleurs, l’air froid continue de souffler sur le Nord et le Centre-Nord, provoquant une baisse significative des températures. Dans le delta du Mékong et la province de Thanh Hoa, les températures minimales oscillent entre 19 et 21°C, tandis que dans les zones montagneuses, elles descendent entre 16 et 18°C.

À Hanoi, le temps sera ensoleillé en journée et sans pluie la nuit, avec des vents de nord-est de niveau 3 et des températures comprises entre 20 et 30°C. Des températures fraîches sont attendues la nuit et en début de matinée.

VNA/CVN