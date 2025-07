Retour des tortues marines à Hòn Cau : un espoir pour la biodiversité

Photo : VNA/CVN

Les œufs ont été soigneusement transférés vers la zone d'incubation du poste de surveillance. En conditions normales, l’éclosion est prévue entre 45 et 60 jours.

Il s’agit du deuxième retour de cette même tortue cette année, après une première ponte de 108 œufs le 23 juin - un signe très encourageant pour la conservation de l’espèce.

La saison de ponte des tortues marines s’étend généralement de mai à octobre. Hòn Cau est l’un des rares sites au Vietnam où les tortues vertes viennent encore pondre. Afin de les protéger, les agents de la zone marine protégée, en collaboration avec des bénévoles, assurent une surveillance continue pendant toute la période de reproduction.

Située à environ 10 km des côtes, la zone marine protégée de Hòn Cau couvre 12.500 ha. Elle abrite des écosystèmes variés, tels que des récifs coralliens et des herbiers marins, qui servent de refuge et de zone de reproduction pour de nombreuses espèces marines rares et précieuses, dont la tortue verte menacée d’extinction.

Ces dernières années, cette zone a mobilisé de nombreux volontaires pour sensibiliser le public à la préservation des tortues marines. Grâce à ces efforts, des milliers de bébés tortues ont pu éclore et être relâchés avec succès dans leur habitat naturel.

VNA/CVN