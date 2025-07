Parc national de Côn Dao : un paradis pour les tortues marines

Photo: Huynh Son/VNA/CVN

Fort de plus de 30 ans d’expérience en matière de conservation, ce site est devenu un modèle régional, contribuant à la sauvegarde de millions de bébés tortues. Il fait aujourd’hui partie du réseau de conservation des tortues marines d’Asie du Sud-Est et de l’océan Indien.

Rôle majeur dans la conservation des tortues marines

L’importance écologique de Côn Dao est illustrée par le nombre élevé de tortues mères qui y viennent pondre chaque année. Au cours des six premiers mois de 2025, le Conseil de gestion du parc national a sauvé et déplacé avec succès 553 nids, soit 54.212 œufs. Parmi eux, 166 nids ont déjà donné lieu à des éclosions contrôlées, permettant le relâcher de 4.464 bébés tortues en mer. En parallèle, 123 tortues mères ont été marquées à des fins de suivi scientifique. Le parc a également secouru deux spécimens pris dans des filets dérivants et inhumé huit tortues marines échouées.

En coopération avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) Vietnam, trois campagnes de bénévolat ont été menées cette année, mobilisant 58 volontaires.

Depuis 2019, le projet de relocalisation des œufs et bébés tortues, en réponse aux effets du changement climatique, a permis de sauver 13.609 nids, avec à la clé la libération de 948.820 bébés tortues en mer. À ce jour, 2.007 tortues mères ont été identifiées et suivies. Neuf tortues marines prises au piège de filets ont été sauvées, tandis que 65 animaux marins rares échoués (dont 4 dugongs et 61 tortues) ont été recensés et enterrés.

Photo: Huynh Son/VNA/CVN

En 2019, le parc national de Côn Dao a également transféré 500 œufs à la zone marine protégée de Cu Lao Chàm (Quang Nam) pour soutenir un programme de restauration de la population locale. En partenariat avec la Sarl Côn Dao Resort, il a également développé un plan de restauration de la zone de ponte sur la plage de Dât Dôc. Treize tortues y ont pondu 1.443 œufs, et 464 nids provenant de zones éloignées ont été déplacés vers le bassin d’incubation sécurisé de la plage.

Trois piliers pour 2025

Nguyên Van Trà, directeur adjoint de la Chambre de la conservation et de la coopération internationale, a rappelé que le plan 2025 repose sur trois axes stratégiques : la protection sur site, la recherche scientifique et la coopération internationale, ainsi que la sensibilisation communautaire. Le personnel du parc, en collaboration avec des bénévoles, effectue des patrouilles 24h/24 sur 18 sites de frai pendant la haute saison de ponte (avril-octobre), afin de détecter et sécuriser tous les nids d’œufs.

Photo: Huynh Son/VNA/CVN

Selon lui, la priorité pour ce second semestre reste le sauvetage et la conservation, avec un accent sur le marquage des tortues pour mieux comprendre leurs routes migratoires et leurs aires d’alimentation. Ces données constituent une base scientifique précieuse pour l’élaboration de politiques de conservation nationales et internationales.

Le parc prévoit également de renforcer sa collaboration avec des organisations nationales et étrangères spécialisées en conservation, pour bénéficier de transferts de technologies et améliorer l’efficacité de ses actions. Le partenariat avec l’UICN Vietnam sera poursuivi dans le cadre du programme de volontariat 2025.

L’écotourisme, levier de sensibilisation et d’attractivité

L’observation des tortues en période de ponte constitue une offre écotouristique unique, encadrée par des règles strictes : limitation du nombre de visiteurs, interdiction des lampes torches, respect du silence et distance de sécurité. Au premier semestre 2025, le parc a accueilli plus de 22.000 visiteurs, dont près de 3.000 ont participé à des activités d’écotourisme.

Photo: Huynh Son/VNA/CVN

Le professeur associé et député Nguyên Chu Hôi a rappelé que Côn Dao est la première aire marine protégée reconnue à l’échelle mondiale au Vietnam, et l’une des deux seules à garantir une conservation efficace des tortues marines (avec l’île de Hon Bay Canh). Ce modèle commence à être reproduit dans d’autres localités côtières, bien que les résultats restent encore limités.

Il a également souligné que la combinaison entre conservation, écotourisme et développement d’infrastructures permettra à Côn Dao de s’imposer comme une destination durable, riche en expériences et porteuse de sens pour les visiteurs.

Nguyên Van Ngà, chef de la Chambre de l’écotourisme et de l’éducation environnementale du parc, a souligné que l’observation des tortues doit rester une activité strictement réglementée. Il a également précisé que son service développe actuellement de nouveaux produits et programmes d’expérience de conservation. L’éducation environnementale dans les écoles de la zone spéciale sera renforcée, tandis que le centre d’interprétation sera modernisé pour devenir un espace attractif, accessible et informatif sur les tortues marines et la biodiversité locale.

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

"Le programme de volontariat continuera à se développer et à mobiliser les jeunes et les amoureux de la nature à travers tout le pays. La conservation des tortues marines n’est pas seulement la responsabilité du parc national de Côn Dao, mais bien une mission collective. Sa réussite contribuera à protéger une espèce en danger et à préserver un patrimoine naturel inestimable, tout en renforçant l’image d’un Côn Dao vert et durable", a-t-il affirmé.

Avec une vision claire et des actions coordonnées, le plan de conservation 2025 promet de faire du parc national de Côn Dao un modèle régional, consolidant sa place de centre phare pour la sauvegarde des tortues marines au Vietnam.

Huynh Son - Tân Dat/CVN