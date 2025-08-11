Les touristes jouent les sages-femmes des bébés tortues

Ces dernières années, les circuits de tourisme écologique et éducatif liés à la conservation des tortues marines ont redéfini les voyages : il ne s’agit plus seulement de "observer", mais aussi d’"agir", en ramenant les tortues vers l’océan et en rapprochant les hommes de la nature.

Les plages de sable immaculé de Bai Thit (Parc national de Nui Chua, Khanh Hoa), Cu Lao Cau (Réserve marine de Hon Cau, Lâm Dông) et Hon Bay Canh (Parc national de Côn Dao, Hô Chi Minh-Ville) sont des lieux rares où les tortues marines viennent se reproduire, tout en laissant la trace des visiteurs et des bénévoles apprenant à accompagner la vie sauvage.

Photo : Ivivu/CVN

Moments verts avec les tortues marines

Au milieu de la nuit, un jour de juillet sur Hon Bay Canh, Nguyên Van Quôc Thai (originaire de Tây Ninh) a été témoin pour la première fois d’une tortue verte montant silencieusement sur la plage pour creuser son nid et pondre ses œufs. Thai et son groupe de bénévoles sont restés silencieux, le cœur battant, pleinement immergés dans ce rituel sacré de la nature. "Les tortues marines sont vraiment belles et mystérieuses. En voyant une mère tortue traverser l’océan pour venir pondre, j’ai ressenti le besoin d’agir ", confie Thái.

Au début de l’année 2025, Thai s’est inscrit au programme de conservation des tortues marines organisé conjointement par l’UICN et le Parc national de Côn Dao. Avec une vingtaine d’autres membres, il a participé à l’aide à la ponte des tortues mères et à la pose de puces d’identification sur leur carapace afin de suivre le cycle de vie et la fréquence de reproduction de chaque individu.

À Cu Lao Câu, dix bénévoles venus de Dông Nai, de Hô Chi Minh-Ville et de Hanoï ont passé une semaine à participer à la conservation des tortues marines. Mme Nguyen Phuong Anh (Hanoï) confie que, bien qu’elle n’ait pas encore rencontré de mère tortue, vivre au cœur de cette nature magnifique est une expérience précieuse. Chaque jour, le groupe nettoie les déchets et enlève les obstacles sur les plages de ponte afin de « préparer l’arrivée des mères tortues » durant la saison de ponte, de mai à octobre.

En outre, le programme de conservation des tortues organisé par la communauté « Ma famille aime la nature du Vietnam » en collaboration avec le Parc national de Nui Chua attire chaque été des centaines de parents et d’enfants.

L’étudiante Lê Nguyên Truc Linh (Hô Chi Minh-Ville) raconte sa première nuit à veiller la ponte : l’équipe de surveillance a rencontré une mère tortue pesant environ 90 à 100 kg. Tous ont été émus en observant la tortue devenir mère avec douceur. Après la ponte, le groupe a déplacé le nid vers un incubateur artificiel afin d’augmenter le taux d’éclosion et d’équilibrer le sex-ratio des bébés tortues.

De Côn Dao à Nui Chua, Hon Cau, les nuits blanches des tortues marines sont aussi celles des bénévoles et des visiteurs. Ils viennent apprendre à protéger la vie — en posant des puces d’identification sur les mères tortues, en ramassant les déchets, en nettoyant les filets fantômes, en surveillant les nids, en déplaçant les œufs vers des endroits sûrs, en consignant les données, en prenant soin des bébés tortues, puis en les relâchant dans la mer.

En plus de la protection des forêts et de la souveraineté maritime, la station de garde-forestiers a également pour mission la conservation des tortues marines, en coordonnant et en guidant les visiteurs ainsi que les bénévoles dans le cadre du processus.

Trân Dinh Dông, agent de la station de garde-forestiers de Hon Bay Canh, déclare : "Le travail est ardu et difficile, mais chacun souhaite protéger ces espèces marines importantes afin que les générations futures puissent encore voir les tortues de leurs propres yeux, et pas seulement dans les livres".

Partage des connaissances et des responsabilités

Le Vietnam constitue l’habitat naturel de cinq des sept espèces de tortues marines dans le monde. Ces tortues possèdent une capacité d’orientation extraordinaire, revenant au lieu de naissance après plusieurs décennies, voire parcourant des milliers de kilomètres pour assurer la reproduction de leur espèce.

Les œufs éclosent après 45 à 55 jours, mais le taux de survie dans la nature n’est qu’environ de 1 pour 1.000. Par conséquent, la conservation vise non seulement à créer un environnement favorable à la ponte des mères tortues, mais aussi à protéger les nids, à assurer l’incubation et à relâcher les bébés tortues en mer.

Selon les données du parc national de Côn Dao, chaque année environ 500 tortues mères remontent sur 18 plages pour pondre, et entre 120.000 et 150.000 bébés tortues éclosent et sont relâchés en mer. Certaines tortues adultes munies de balises ont été retrouvées en Indonésie, en Malaisie, voire en Floride (États-Unis), et sont revenues pondre sur les plages de Nui Chua.

Le tourisme dans ces zones se développe selon une approche écologique. En 2025, le parc national de Côn Dao organise 10 circuits d’exploration des écosystèmes marins et de conservation des tortues marines, en respect strict des principes de protection. Le nombre de participants est limité ; malgré un coût élevé, l’expérience unique d’observer la ponte des tortues et de relâcher les bébés tortues en mer constitue une offre phare.

La combinaison du tourisme et de la conservation des tortues marines à Côn Dao, Nui Chua et dans d’autres zones maritimes témoigne d’un modèle qui non seulement permet à des milliers de bébés tortues de survivre, mais forge aussi une génération de visiteurs responsables envers l’environnement.

NDEL/VNA/CVN