Forte demande de pamplemousses à peau verte du Vietnam sur le marché américain

Dans le cadre de Mékong Agri Expo 2024 qui se déroule du 17 au 23 avril, le Forum sur la connexion de production et de consommation de produits agricoles, a été organisé le 17 avril dans la ville de Cao Lanh, province de Dông Thap (Sud).

Kiêu Bui, directrice exécutive de la Sarl Agrochain Vietnam, a fait savoir que son entreprise était l’un des plus grands exportateurs de pamplemousse à peau verte vers le marché américain, avec chaque semaine au minimum 12 tonnes.

"Aujourd’hui nous sommes présents à ce forum pour rechercher des coopératives, des distributeurs de pamplemousse vert de haute qualité pour répondre aux demandes de nos partenaires américains. En mars 2024, nous avons signé un accord avec la coopérative Sen Viêt, Dông Thap pour établir une chaîne d'approvisionnement constant", a déclaré la représentante d’Agrochain Vietnam.

Selon elle, son entreprise a également signé avec d’autres coopératives et producteurs des provinces de Bên Tre et Tiên Giang (Sud) pour répondre aux commandes venues de nouveaux marchés dont la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Japon et la République de Corée. Le marché européen importe aussi de plus en plus de ce fruit du Vietnam.

"Le marché chinois nous passe de grosses commandes. Nous demandons aux producteurs de respecter sérieusement les normes de bonne pratique agricole requises par ce marché", a ajouté la directrice exécutive d’Agrochain Vietnam. D’ici la fin d’année, la demande des marchés américain, européen et chinois continuera de croître.

D’après la représentante d’Agrochain Vietnam, en dehors du pamplemousse à peau verte, la mangue est également de plus en plus recherchée par les marchés précités. Ce fruit fait partie des produits les plus exportés de son entreprise depuis le début de l’année.

