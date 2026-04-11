Pakistan

Les délégations américaine et iranienne doivent tenir des négociations samedi 11 avril à Islamabad

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a déclaré vendredi 10 avril que les délégations de négociation des États-Unis et de l'Iran tiendraient des discussions samedi 11 avril afin de trouver une solution pacifique au conflit au Moyen-Orient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Un cessez-le-feu temporaire a été annoncé, et la prochaine étape, qui s'annonce difficile, consiste à instaurer une paix durable par le biais de négociations", a déclaré M. Sharif dans un discours.

Les autorités pakistanaises mettront tout en œuvre pour assurer le succès de ces discussions, a-t-il ajouté.

Photo : IRNA/VNA/CVN

"Promesses brisées"

"Nous avons de bonnes intentions, mais nous ne faisons pas confiance", a déclaré l'influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, à son arrivée vendredi soir 10 avril à Islamabad, où il mène une délégation de plus de 70 personnes.

Les négociations passées avec les États-Unis se sont toujours finies par "des échecs et des promesses brisées", a appuyé le responsable, cité par la télévision d'État iranienne.

Avant son arrivée, Mohammad Bagher Ghalibaf avait également prévenu que "deux mesures sur lesquelles les parties se sont mises d'accord" devaient encore être appliquées avant toute négociation, à savoir "un cessez-le-feu au Liban" et "le déblocage des actifs de l'Iran".

Au moment de partir pour Islamabad, le vice-président américain J.D. Vance - qui mène la délégation des États-Unis - avait lui appelé Téhéran à "ne pas se jouer" de Washington, tout en promettant d'"essayer de mener des négociations positives".

"Si les Iraniens sont prêts à négocier de bonne foi, nous sommes tout à fait disposés à leur tendre la main", a-t-il déclaré.

L'arrivée de J.D. Vance n'est prévue que samedi matin 11 avril. Il sera accompagné de l'émissaire spécial Steve Witkoff et de Jared Kushner, gendre de Donald Trump.

AFP-Xinhua/VNA/CVN