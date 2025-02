À Môc Châu, les touristes se dépêchent d’aller admirer les pruniers

Selon les informations du Service de la culture et de l’information du chef-lieu de Môc Châu, la saison des pruniers en fleurs de cette année est considérée comme la plus belle des 10 dernières années. C’est aussi l’année où Môc Châu accueille un nombre record de touristes.

Depuis le Nouvel An, Môc Châu a accueilli 930.000 visiteurs, avec un revenu estimé à 1.209 milliards de dôngs. Ce chiffre est considéré comme le plus élevé jamais enregistré et constitue l’un des signaux positifs depuis que Môc Châu est officiellement devenue une ville, a déclaré avec enthousiasme Dinh Thi Huong, cheffe du Service de la culture, des sports et du tourisme de la ville de Môc Châu.

"Je suis allée à Môc Châu plusieurs fois, mais je n’ai jamais vu un endroit aussi bondé. Des endroits célèbres comme la vallée des pruniers de Na Ka, la forêt de pruniers de Mu Nau, Ta Phinh sont remplis de monde. Il faut faire la queue pour prendre une photo", a déclaré Nguyên Thanh Huong, une touriste de Hanoi.

Le long des routes autour de la vallée des pruniers, la file de véhicules s’étend sur des kilomètres. Certaines routes principales, telles que la route du village d’Ang, la zone de la commune de Tân Lâp, la route du poste-frontière de Long Sâp sont encombrées dès le matin, jusqu’en fin d’après-midi, ce qui est le meilleur moment pour chasser les photos de fleurs de prunier.

Surcharge du système d’hébergement

Après 10 années consécutives de recherche de fleurs de prunier de Môc Châu, Vu Thanh Hoa (43 ans, Hai Phong) est toujours surprise par la beauté de la saison des fleurs de cette année.

Le boom du tourisme a provoqué une surcharge importante du système d’hébergement de Môc Châu.

Les hôtels, les maisons d’hôtes et les motels sont complets. De nombreux touristes ont dû repartir, car ils ne trouvaient pas d’endroit où loger.

Le chef du Comité populaire de la ville de Môc Châu a déclaré que la ville comptait actuellement près de 300 établissements d’hébergement, accueillant plus de 10.000 visiteurs par jour. Cependant, en raison de l’augmentation soudaine du nombre de visiteurs, en particulier pendant le week-end, tous les établissements d’hébergement fonctionnent à pleine capacité.

Selon Trân Van Huy, propriétaire d’un hôte à Môc Châu, cette année, le nombre de clients est deux fois plus élevé que l’année dernière. "Nous avons réservé des chambres avant le Têt, de nombreux clients ont appelé pour réserver, mais il n’y a plus de places. Certaines personnes sont prêtes à payer un prix plus élevé pour avoir un endroit où dormir, mais nous ne pouvons pas en recevoir plus".

Face à cette situation, de nombreux ménages locaux ont ouvert leurs portes pour accueillir les touristes. Certaines familles possédant de grandes maisons ont réaménagé leurs chambres et ajouté des lits ou des matelas pour offrir aux visiteurs un espace de couchage temporaire.

Son La est la localité la plus célèbre pour la culture des prunes, avec une superficie de plus de 11.730 ha. Le hau cha est cultivé principalement dans les communes de Muong Sang, Phiêng Luông, Tân Lâp, Chiêng Son, la ville de Môc Châu et la ville agricole de Môc Châu… La prune de Môc Châu est célèbre pour sa saveur et sa douceur.

Avec une superficie totale de près de 3.500 ha, Môc Châu est la localité avec la plus grande zone de culture de prunes de la province. Lorsque les fleurs s’épanouissent simultanément sur les coteaux et dans les vallées, le paysage devient encore plus poétique.

