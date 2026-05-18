Le Canada confirme un premier cas d'hantavirus

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|Le bateau de croisière MV Hondius, touché par l'hantavirus, reçoit des provisions dans le port de Granadilla de Abona, sur l'île de Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries, le 11 mai.
|Photo : AFP/VNA/CVN
L'ASPC a indiqué dimanche 17 mai dans un communiqué que des échantillons provenant de Colombie-Britannique avaient été envoyés au Laboratoire national de microbiologie (LNM) à Winnipeg pour confirmation.
Selon l'agence, l'échantillon d'une personne a été testé positif à l'hantavirus samedi 16 mai. Un deuxième échantillon provenant d'un compagnon de voyage du cas confirmé a quant à lui été testé négatif.
Aucun autre cas n'a été identifié à ce jour. L'ASPC a précisé que toutes les personnes ayant eu des contacts à haut risque avec le patient étaient en isolement et continueraient à être étroitement surveillées par les autorités sanitaires locales, ajoutant que le risque global pour la population canadienne demeurait faible pour le moment.
L'épidémie s'est déclenchée à bord du navire de croisière polaire MV Hondius et a fait trois victimes jusqu'à présent. La période d'incubation de l'hantavirus varie généralement d'une à huit semaines.
Xinhua/VNA/CVN