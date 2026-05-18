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International / Société
Le Canada confirme un premier cas d'hantavirus

Après des analyses en laboratoire, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a confirmé un cas d'hantavirus chez un passager du navire de croisière MV Hondius, qui se trouve actuellement en isolement en Colombie-Britannique.

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Le bateau de croisière MV Hondius, touché par l'hantavirus, reçoit des provisions dans le port de Granadilla de Abona, sur l'île de Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries, le 11 mai. 
Photo : AFP/VNA/CVN

L'ASPC a indiqué dimanche 17 mai dans un communiqué que des échantillons provenant de Colombie-Britannique avaient été envoyés au Laboratoire national de microbiologie (LNM) à Winnipeg pour confirmation.

Selon l'agence, l'échantillon d'une personne a été testé positif à l'hantavirus samedi 16 mai. Un deuxième échantillon provenant d'un compagnon de voyage du cas confirmé a quant à lui été testé négatif.

Aucun autre cas n'a été identifié à ce jour. L'ASPC a précisé que toutes les personnes ayant eu des contacts à haut risque avec le patient étaient en isolement et continueraient à être étroitement surveillées par les autorités sanitaires locales, ajoutant que le risque global pour la population canadienne demeurait faible pour le moment.

L'épidémie s'est déclenchée à bord du navire de croisière polaire MV Hondius et a fait trois victimes jusqu'à présent. La période d'incubation de l'hantavirus varie généralement d'une à huit semaines. 

Xinhua/VNA/CVN

#Canada #hantavirus #MV Hondius

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