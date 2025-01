Chéri, quand est-ce que tu m’emmènes… à Phu Quôc

Plus de 30 ferries à grande vitesse et 60 vols atterrissent chaque jour à Phu Quôc, créant un spectacle agréable pour l’industrie du tourisme : sortir pour voir des files interminables de visiteurs impatients.

La fin de l’année est le moment idéal pour admirer la beauté époustouflante du paysage naturel de Phu Quôc. Cependant, les derniers mois de 2024 ont également marqué des étapes historiques pour l’industrie touristique de la ville insulaire.

Les statistiques montrent que plus de 60 vols atterrissent chaque jour à l’aéroport de Phu Quôc. Aux heures de pointe, un avion atterrit toutes les cinq minutes. Parmi ceux-ci, plus de 30 sont des vols internationaux, transportant environ 10.000 passagers par jour, soit cinq fois plus que le chiffre de la même période l’année dernière.

Simultanément, plus de 30 ferries à grande vitesse circulent quotidiennement entre le continent et l’île. Pour répondre à la forte demande, la ville a prolongé les heures d’ouverture des ferries et des bateaux jusqu’à 22 heures, contre 14 heures auparavant.

Si chaque ferry transporte environ 100 passagers, le nombre de visiteurs arrivant par la mer est proche de 3.000 par jour. Ce chiffre n’inclut pas les passagers arrivant sur de grands navires de croisière, comme les 2.000 visiteurs internationaux qui ont accosté au port de Duong Dong en décembre dernier. Au total, tous modes de transport confondus, les arrivées quotidiennes à Phu Quôc pendant les jours de pointe peuvent dépasser 15.000.

Forte demande de services

La récompense la plus évidente de la hausse du nombre de visiteurs n’est pas seulement le classement régulier de Phu Quôc dans le top 2 ou le top 3 des plateformes de réservation nationales et internationales pendant le Nouvel An lunaire, mais aussi la forte demande de services.

Dans des écosystèmes de divertissement et d’hôtellerie de plusieurs milliards d'USD comme Sunset Town ou Bai Kem, "fonctionner à pleine capacité" est devenu la norme pour la plupart des entreprises et des attractions au cours des derniers mois.

Par exemple, chaque matin sur la plage de Bai Kem, "chaque mètre carré" est pratiquement occupé par des touristes, dont beaucoup sont internationaux. Sunset Town elle-même est estimée accueillir près de 15.000 visiteurs par jour.

Une scène tout aussi animée se déroule à Sun World Hon Thom, où le nombre de visiteurs quotidiens est estimé à environ 7.000. Chaque soir à 21h, toutes les routes menant à la scène du spectacle Baiser de la mer sont bondées de milliers de touristes qui se pressent pour assister au spectacle.

Au cours du mois dernier, presque tous les 40 établissements d’hébergement, allant des complexes hôteliers et hôtels 5 étoiles comme JW Marriott Phu Quôc Emerald Bay, New World Phu Quôc Resort, Premier Residences Phu Quôc Emerald Bay et La Festa Phu Quôc, aux hôtels 3-4 étoiles et mini-hôtels à Sunset Town et Bai Kem, ont signalé un taux d’occupation de plus de 90%.

Pendant les prochaines vacances du Nouvel An lunaire, le taux d’occupation moyen des hôtels 5 étoiles de Phu Quôc devrait atteindre 85 %, tandis que les hôtels 4 étoiles sont presque complets pendant les principales dates de vacances.

"Le taux d’occupation de notre établissement en décembre et janvier 2025 est systématiquement supérieur à 90%, certains jours atteignant 100%. Cette année, nous avons vu trois à quatre fois plus de clients que l’année dernière, les visiteurs internationaux représentant 70%", a partagé Vu Cuong, propriétaire de l’hôtel Times Corner à Sunset Town. Il a également révélé son projet d’ouvrir un deuxième établissement d’hébergement au cœur de la ville cette année.

Épanouissement du secteur F&B

Le secteur de la restauration et des boissons (F&B) est tout aussi florissant. Selon Viêt Hung, directeur du Cai Mam Bistro dans le marché nocturne animé de Vui Phêt : "Pendant la saison de fin d’année, le nombre de visiteurs à Sunset Town est deux à trois fois plus élevé qu’au milieu de l’année. Dans notre restaurant, nous fonctionnons à pleine capacité presque tous les jours. Parfois, nous devons même refuser des clients parce qu’il n’y a plus de places disponibles."

Les observations de Viêt Hung font écho aux sentiments de nombreux propriétaires d’entreprises de Sunset Town. Près de 50 établissements de restauration de la région ont servi à plus de 80% de leur capacité au cours des derniers mois.

En particulier, pour les lieux "vedettes" comme le Sun Bavaria GastroPub, réputé pour ses dîners-spectacles uniques et son point de vue privilégié pour assister aux performances des champions du monde de jet ski et de flyboard ainsi qu’à de superbes feux d’artifice, près de 1.000 réservations ont déjà été effectuées pour le réveillon du Nouvel An.

En bref, l’industrie touristique de Phu Quôc a connu une année 2024 "chargée", tant en termes de nombre de visiteurs que d’afflux constant de revenus.

D’ici 2030, le nombre de visiteurs à Phu Quôc devrait quadrupler, ce qui signifie que la demande de services se multipliera de manière exponentielle. Par conséquent, les experts suggèrent que c’est maintenant le "moment idéal" pour investir sur l’île des perles.

