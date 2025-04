Un navire des garde-côtes philippins effectue sa première escale au Vietnam

Durant cette visite, le commandant adjoint des garde-côtes philippins et les commandants du navire rencontreront des représentants du Comité populaire de la ville de Dà Nang et du commandement de la Région 2 des garde-côtes vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Les officiers et membres d'équipage philippins se rendront au commandement de la Région 2 des garde-côtes vietnamiens et participeront à des échanges sportifs. Ils prendront également part à des exercices conjoints de recherche et sauvetage, ainsi que de prévention et de lutte contre les incendies, avec les garde-côtes vietnamiens.

Il s'agit de la première visite d'un navire des garde-côtes philippins au Vietnam. Cet événement revêt une importance capitale et constitue une action concrète visant à mettre en œuvre le protocole d'accord signé entre les deux forces en janvier 2024.

Cette visite offrira aux officiers et aux marins des deux institutions l'occasion d'échanger leurs expériences en matière de maintien de l'ordre maritime, contribuant ainsi à consolider les liens d'amitié, la coopération, la compréhension mutuelle et la confiance entre les garde-côtes vietnamiens et philippins.

VNA/CVN