Le Navire de grande union

Les Vietnamiens de l'étranger solidaires des soldats de Truong Sa et de la plateforme DK1

Du 18 au 26 avril, plus de 60 Vietnamiens résidant dans 24 pays et territoires à travers le monde ont participé au "Navire de grande union" pour rendre visite aux soldats et aux habitants du district insulaire de Truong Sa et à la plateforme DK1, situés dans la province de Khanh Hoà, au Centre du Vietnam.

Organisé annuellement depuis 2012 par le Comité d'État pour les Vietnamiens à l'étranger du ministère des Affaires étrangères et la Marine populaire vietnamienne, cet événement a revêtu une importance particulière cette année. Il s'est déroulé dans un contexte de commémorations nationales : le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le 80e anniversaire de la Fête nationale, le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et le 70e anniversaire de la création de la Marine.

Le programme a permis aux compatriotes d’outre-mer de mieux appréhender les politiques et les orientations du Parti et de l’État concernant la défense de la souveraineté nationale sur la mer et les îles. Ce fut une occasion précieuse pour eux de constater les conditions de vie et de travail des cadres, des soldats et des habitants de Truong Sa, tout en manifestant leur affection et leur engagement envers la mer et les îles de la patrie par des actions et des contributions pratiques, concrètes et significatives.

L'édition de cette année, placée sous le thème "Le Navire de grande union", a illustré le désir d'un Vietnam prospère, durable et uni. Au cours de ce voyage, la délégation a visité les îles de Da Thi, Sinh Tôn, Co Lin, Len Dao, Da Tây A, Truong Sa Lon et la plateforme DK1/8 Quê Duong.

Les Vietnamiens de l'étranger ont pris part à de nombreuses activités enrichissantes, notamment des échanges avec les soldats et les résidents des différentes îles, la visite des écoles, des maisons, des pagodes et des dispensaires locaux, l'assistance à la cérémonie d'inauguration du parc Câu Vông (Arc-en-ciel) sur l'île de Da Tây, un hommage aux héros de Gac Ma et un dépôt d'encens à la Maison commémorative du Président Hô Chi Minh et au Monument des Martyrs, entre autres.

À cette occasion, ils ont fait don de plus de deux milliards de dongs (environ 80.000 dollars) en espèces, en cadeaux et en matériel pour soutenir des projets visant à l'écologisation de Truong Sa, à la construction d'un centre culturel multifonctionnel, à l'achat de biens de première nécessité, de matériel et de fournitures médicales ainsi que de fournitures scolaires pour les officiers, les soldats et les habitants des îles et de la plateforme DK1.

Depuis 2012, les compatriotes ont versé près de 30 milliards de dôngs (environ 1,2 milliard de dollars) à Truong Sa et à la plateforme DK1, contribuant à la construction de patrouilleurs et d'ouvrages de génie civil, ainsi qu'à l'apport de divers cadeaux et biens de première nécessité.

Leur profond attachement s'est également exprimé à travers des poèmes, des essais et des romans dédiés à la mer et aux îles de la Patrie. Ils ont créé des clubs Hoàng Sa-Truong Sa en France, à Singapour, en République de Corée, en Pologne et ailleurs, et ont activement exploré des solutions et des innovations pour améliorer le quotidien des cadres et des soldats sur les îles.

De plus, ils ont fréquemment organisé des séminaires et des expositions pour sensibiliser largement la communauté vietnamienne à l'étranger et la communauté internationale à la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam.

Le succès du "Navire de grande union" a une fois de plus illustré la politique constante du Parti et de l'État, qui considère la communauté des Vietnamiens à l'étranger comme une partie intégrante de la nation, contribuant ainsi à renforcer le grand bloc d'unité nationale.

Ce voyage a également réaffirmé l’affection, l’engagement et les contributions des Vietnamiens d’outre-mer à l’œuvre d’édification et de développement national, en particulier dans la sauvegarde de la souveraineté maritime et insulaire sacrée de la Patrie.

