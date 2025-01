Propulser le secteur touristique vers de nouveaux sommets

>> Diên Biên : la zone frontalière de Muong Nhé possède de nombreux atouts touristiques

>> Le Vietnam devient une destination prisée des ultra-riches en 2024

>> Hanoï accueille 160.000 touristes au premier jour de l’année 2025

Cependant, pour véritablement devenir un secteur économique pilier de l'économie nationale, conformément à la résolution No08 du 16 janvier 2017 du Bureau politique, le tourisme devra relever de nombreux défis et surmonter divers obstacles.

Photo : VNA/CVN

En 2024, le tourisme vietnamien a enregistré des résultats impressionnants, devenant un point lumineux de l'économie nationale. Le pays a accueilli environ 17,5 millions de visiteurs internationaux (+38,9%) et 110 millions de visiteurs nationaux (+1,6%) et a réalisé des recettes touristiques estimées à 840 000 milliards de dôngs (+23,8%). Le Vietnam a également été honoré par les World Travel Awards comme "Première destination d'Asie", "Première destination patrimoniale d'Asie" et "Première destination naturelle d'Asie". Réforme des mécanismes et politiques

Réforme des mécanismes et des politiques

Selon Pham Van Thuy, directeur adjoint de l'Administration nationale du tourisme, pour propulser le secteur touristique vers de nouveaux sommets, une réforme en profondeur des mécanismes et des politiques est indispensable. Les procédures actuelles restent trop complexes et chronophages. La gestion de l'Etat dans ce domaine laissant à désirer freine aussi l'émergence de nouveaux segments prometteurs comme le tourisme d'aventure, l'agritourisme ou le tourisme rural.

De plus, la coordination entre les différents acteurs et les différentes régions laisse à désirer. Certaines destinations prometteuses peinent à définir une stratégie claire, tandis que d'autres, aux moyens limités, dispersent leurs efforts, entraînant un gaspillage de ressources. Par ailleurs, l'offre touristique manque de cohérence et la qualité des services ne répond pas toujours aux attentes.

Du point de vue des entreprises, Nguyen Quoc Ky, président du conseil d’administration de Vietravel, a souligné que la compétition touristique internationale a évolué. Elle ne se limite plus à des stratégies de promotion et de communication. Désormais, les politiques publiques et les ressources nationales jouent un rôle déterminant. Une révision en profondeur des réglementations s'impose pour accompagner au mieux le développement des entreprises du secteur.

Pour Nguyen Manh Hung, chef adjoint du département social de la Commission centrale de l’économie du Parti, il est impératif pour dynamiser le secteur touristique de créer un environnement juridique stable et attractif, de favoriser l'émergence de grands groupes touristiques compétitifs, d'accélérer la transition numérique du secteur et de simplifier les procédures d'obtention de visas pour les touristes.

D’après le Plan de développement du système touristique pour 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2045, approuvé par le Premier ministre le 13 juin 2024, le Vietnam vise cette année 25 à 28 millions de touristes internationaux et 130 millions de visiteurs nationaux, contribuant à hauteur de 8 à 9% au PIB national.

VNA/CVN