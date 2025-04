Le monde admire la lutte du peuple vietnamien pour l’indépendance et la liberté

Le monde entier admire les réalisations de la révolution vietnamienne dans le passé, selon des experts étrangers invités à la cérémonie marquant le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam (30 avril).

L'avocate Virginia Lacsa Suarez, présidente du Comité de solidarité des femmes pour la liberté des Philippines, a partagé qu'en arrivant au Vietnam cette fois-ci et en voyant le drapeau national vietnamien et le drapeau du Parti flotter dans chaque rue, elle a ressenti la fierté du pays hôte.

Les mouvements révolutionnaires du Vietnam ont toujours été une source d'inspiration pour de nombreux mouvements sociaux aux Philippines, a-t-elle déclaré.

Les Philippines considèrent le Vietnam comme un symbole de la lutte pour l’indépendance et la liberté et s’inspirent de la force et de la résilience du peuple vietnamien dans le passé.

Pendant ce temps, Ana Maria Ronquillo Nemenzo, du Comité de solidarité du peuple Philippines-Vietnam, a rapporté que depuis sa jeunesse dans les années 1960 et 1970, le Vietnam a été une source d'inspiration pour la lutte du peuple philippin contre la domination des impérialistes américains.

Le peuple philippin a vu le peuple héroïque vietnamien lutter pour la liberté du Sud et la réunification nationale, a-t-elle déclaré.

"En arrivant au Vietnam cette fois-ci, nous sommes profondément surpris par le développement du pays. Malgré tant d'années de guerre, ils ont su renaître de leurs cendres. Nous les admirons profondément, a-t-elle partagé.

D'autre part, la chercheuse belge en développement et justice sociale Francine Mestrum a également exprimé son honneur et sa fierté d'avoir été invitée à assister au 50e anniversaire de la Réunification nationale du Vietnam.

"Le Vietnam est l’un des rares pays à avoir traversé une longue période de lutte pour retrouver son indépendance et sa liberté", a-t-il déclaré.

"Aujourd'hui, le Vietnam connaît un fort développement, surmontant largement les difficultés, le retard et la pauvreté causés par la guerre", a-t-il souligné.

Le grand défilé commémorant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam se tiendra le 30 avril à Hô Chi Minh-Ville, avec la participation de quelque 13.000 personnes.

