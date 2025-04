Le 30 avril approche dans une ambiance de célébration glorieuse

Émotions et passion, fierté et conviction dans le développement du Vietnam, voilà les sentiments partagés par les habitants locaux ainsi que les touristes nationaux et étrangers ces derniers jours, alors qu'ils prennent part aux activités célébrant le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975).

Photo : VNA/CVN

Atmosphère animée et joyeuse

L'atmosphère animée et joyeuse se répand partout à Hô Chi Minh-Ville durant ces jours, dans toutes les rues et les routes, du centre-ville animé aux quartiers résidentiels paisibles, en passant par les petits hameaux et zones suburbaines. En tant que cœur vibrant du Sud, Hô Chi Minh-Ville a pris un nouveau visage à l'approche de la grande fête du 30 avril. En parcourant les rues et les ruelles de cette ville dynamique, partout flotte la couleur rouge vif du drapeau national, créant une atmosphère joyeuse pour accueillir l'événement majeur du peuple.

En particulier, ces derniers jours, aux côtés de la population locale, un grand nombre de touristes nationaux et internationaux ont afflué à Hô Chi Minh-Ville pour assister aux événements spéciaux célébrant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, notamment les répétitions préliminaires et la répétition générale au niveau national, qui se sont déroulées du 18 au 27 avril sur la rue Lê Duân.

Photo : Tân Dat/CVN

De nombreuses autres activités ont également attiré un grand nombre d’habitants locaux et de touristes, telles que le spectacle de drones au-dessus de la rivière Saigon, avec plus de 2.000 drones, des programmes de feux d'artifice, un programme d'art lumineux de cartographie 3D sur le thème "50 ans de voyage - patrimoine et avenir", un défilé d'art de rue et de cavalerie, des programmes artistiques spéciaux dont le programme télévisé “La chanson de la paix" et le programme d'art "Le pays est plein de joie", ainsi qu'une série d'événements spéciaux sur le thème "Couleurs de la ville au nom de l'Oncle Hô", organisés par le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville.

Émotion du jour de la victoire

Dans les zones avec des vestiges historiques tels que le Palais de la Réunification, le Musée des vestiges de guerre, les quais de Nhà Rông et de Bach Dang, ou les zones avec des répétitions et des défilés, l'atmosphère est encore plus animée. Le drapeau national peut être vu partout. De nombreuses personnes portent des chemises rouge avec des étoiles jaunes, tiennent des drapeaux rouges bien hauts dans leurs mains ou les collent sur leur visage ou leur poitrine. L’atmosphère de la fête nationale a rapproché les habitants locaux et les touristes. Lors de leur première rencontre, ils n'ont pas hésité à échanger des sourires chaleureux et des regards affectueux, et tout le monde prends des photos pour immortaliser ces beaux moments.

Photo : Tân Dat/CVN

De retour à Hô Chi Minh-Ville pour la première fois depuis le jour de la libération, Hoàng Ngọc Huê (plus de 70 ans), un vétéran venu de la province de Nghê An, n'a pas pu cacher ses émotions. "Le 30 avril 1975, lorsque notre armée est entrée à Saigon pour la dernière campagne, l'émotion ressentie à ce moment-là était immense et inoubliable. Bien que le temps ait passé, les échos de la victoire et l'image du drapeau rouge à l'étoile jaune flottant sous le soleil de Saigon ce jour-là sont encore présents dans l'esprit des anciens soldats comme nous", a dit M. Huê. “Le pays a beaucoup changé, mais il conserve l’esprit du jour de la réunification nationale. Je suis fier, car les sacrifices de nos ancêtres ce jour-là n’ont pas été vains", a-t-il ajouté.

Trân Thi Tu (76 ans) est venue de Thanh Hoa pour assister à la célébration de la victoire du 30 avril de cette année. “Ma génération et celle qui m'a précédée ont la chance de pouvoir vivre dans cette ambiance de célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays. Je trouve la ville qui porte le nom de l'Oncle Hô magnifique. Partout, les drapeaux et fleurs multicolores abondent, les habitants sont amicaux et gentils, accueillant chacun avec sincérité, comme des membres de la famille”, a confié Trân Thi Tu.

Photo : Tân Dat/CVN

Plus que quiconque, les habitants de Hô Chi Minh-Ville ressentent la différence de cette célébration qui n’a lieu qu’une fois tous les 50 ans. Chaque maison et chaque personne accrochaient avec enthousiasme des drapeaux et des fleurs. Chaque après-midi, un grand nombre d’habitants locaux se déversaient dans les rues pour attendre les défilés, accueillant avec enthousiasme les gens de tout le pays ainsi que les touristes internationaux dans la ville. Pour pouvoir voir les unités participant au défilé, de nombreuses personnes arrivaient environ 4 à 5 heures à l'avance, et parfois même plus tôt.

Dès 15 heures, Nguyên Thi Thanh Loan et sa sœur (venues de la ville de Thu Duc) ont revêtu de magnifiques vêtements et se sont rendues au centre-ville, au parc 30/4, pour assister à la répétition générale du défilé du soir du 25 avril. "C'est une expérience émouvante d'assister aux préparatifs de la célébration du 30 avril. C'est la première fois que j'assiste à un défilé aussi solennel et grandiose", a confié Nguyên Thi Thanh Loan.

Photo : Tân Dat/CVN

De son côté, Vu Hoàng Kim et ses deux enfants du 7e arrondissement se sont rendus au centre-ville tôt le matin pour prendre des photos et se joindre à l'atmosphère générale de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que pour capturer chaque moment sacré du jour de la victoire de la nation. Elle a confié : "Je suis très heureuse et fière d'être plongée dans l'atmosphère de la célébration de la Journée de la réunification nationale. Hô Chi Minh-Ville est aujourd'hui d'une beauté bien différente, non seulement grâce aux lumières brillantes, mais aussi grâce au patriotisme qui imprègne chaque recoin de la ville".

Grande répétition générale du défilé

En assistant à la répétition générale de la célébration du 30 avril qui a eu lieu le matin du 27 avril, les habitants locaux ont exprimé leurs émotions, leur fierté et leur forte conviction dans le développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Présente tôt sur l'endroit de la cérémonie, Hô Thi Thuy (3e arrondissement) a exprimé son émotion et sa fierté : "L'atmosphère des journées historiques d’avril à Hô Chi Minh-Ville était très animée, sacrée et émouvante. Honorée et heureuse d'avoir assisté à la répétition générale, je sens que je dois vivre de manière plus responsable, vivre mieux et contribuer, à mon échelle, au développement de notre Patrie."

En tant que jeune génération née en temps de paix, jouissant des fruits de l'indépendance, de la liberté, d’une vie prospère et confortable, nombreux sont les jeunes présents lors de la cérémonie de répétition générale, très conscients de leur gratitude envers la génération précédente, celle qui n’a pas épargné son sang et sa jeunesse pour lutter pour l’indépendance nationale et la liberté du peuple.

Photo : Tân Dat/CVN

Nguyên Khang Ty, étudiant à l'Université de finance et de marketing de Hô Chi Minh-Ville, est arrivé très tôt au quai de Bach Dang pour assister au coup de canon. Incapable de cacher son émotion, il a confié avec fierté: "Aujourd’hui, je ressens une atmosphère héroïque. Quand j’entends le bruit des canons, ma fierté nationale s’accroît encore. En tant que jeune génération d’un pays en développement, je suis reconnaissant envers la génération de nos ancêtres, ces héros qui se sont entièrement dévoués toute leur vie à notre pays. Tout cela nous a encouragés à redoubler d’efforts pour l’avenir du pays."

Pour le Vietnam plus riche et plus fort

Étudiante à l’Université de Saigon, Lâm Thi Ngoc Huyên a partagé que, en tant qu'étudiante, pouvoir participer au défilé de cette année était vraiment un honneur et un grand bonheur pour elle. "En assistant à cette célébration grandiose, je comprends mieux l’histoire du pays. Parallèlement, je m’efforcerai d’étudier dur pour rendre le Vietnam plus riche et plus fort", a ajouté Lâm Thi Ngoc Huyên.

Photo : Tân Dat/CVN

50 ans - un voyage de développement sans fin de Hô Chi Minh-Ville et de tout le pays, ainsi que de grandes réalisations économiques et sociales, le Vietnam affirme de plus en plus sa position sur la scène internationale. C’est quelque chose dont tous les Vietnamiens sont toujours fiers, en particulier les vétérans qui ont sacrifié leur jeunesse pour la paix.

En tant que participante à la guerre du Vietnam depuis 1968, Chu Thi Dông, une vétéran venue du district de Thach Thât de la capital Hanoï, est arrivée tôt pour assister à la répétition générale du défilé. La joie d’être encore en assez en forme pour aller où elle veut, pour visiter d’anciens champs de bataille et d’anciens camarades, se mêle au sentiment d’excitation et de fierté de voir notre pays et notre peuple grandir. Chu Thi Dông a déclaré avec émotion : "Dans la joie de voir le pays innover et se développer, je me souviens de plus en plus des sacrifices de mes camarades tombés au combat, dont de nombreux n'ont pas encore été retrouvé. Je tiens à remercier tous les niveaux d’avoir organisé cette grande cérémonie d’aujourd’hui, créant ainsi une atmosphère propice à la joie, à la beauté et à la prospérité du pays."

Photo : Tân Dat/CVN

Elle a également exprimé son espoir que la jeune génération d’aujourd’hui continuera à suivre l’exemple des héros des générations précédentes, construisant un Vietnam de plus en plus fort et développé. C’est la récompense la plus digne pour les sacrifices de nos ancêtres.

Le bonheur, l’émotion et la fierté sont les sentiments de nombreux jeunes qui participent aux défilés de cette année. L'étudiante Pham Lê Kiêu Linh (du bloc du défilé de la Jeunesse) a déclaré qu'elle se sentait très honorée de représenter la jeunesse vietnamienne lors de l'événement de cette année, et en même temps extrêmement reconnaissante et fière parce qu'elle avait pu contribuer une petite partie au succès de la grande Fête nationale du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Photo : Tân Dat/CVN

La famille de Trân Thi Bich Tuyên, de Tiên Giang, bien qu'elle n'ait pas été autorisée à entrer dans la zone centrale pour assister à la répétition générale, a regardé le défilé de loin et a participé aux activités en marge, mais elle a également exprimé son émotion en venant à Hô Chi Minh-Ville pour l’occasion. "Ma famille et moi, nous sommes arrivés à Hô Chi Minh-Ville hier soir et n'avons pas trouvé d'hôtel dans le centre-ville. Nous avons dû nous installer au parc 23 Septembre pour attendre le matin afin de voir passer le défilé. Ensuite, nous irons voir les animations à la rue piétonne Nguyên Huê, au quai Bach Dang… ", a partagé Mme Tuyên.

Cinquante groupes, représentant toutes les forces et tous les groupes du Vietnam, ont assisté à la répétition générale du défilé, démontrant les contributions et la solidarité de toutes les forces dans le développement du Vietnam aujourd'hui. C'est une affirmation de la volonté, de la force et de l'esprit du Vietnam - une victoire indomptable non seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix.

Tân Dat/CVN