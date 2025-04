La coopération Vietnam - Chine franchit une étape décisive

L’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a déclaré lundi 28 avril que la coopération entre les deux pays a déjà franchi des étapes décisives, avec notamment l’échange de visites de haut niveau en l’espace d’un an qui a produit des résultats substantiels.

Photo : VNA/CVN

Informant la presse des résultats concrets et stratégiques de la visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, les 14 et 15 avril, il a déclaré que la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique a donné un nouvel élan à la cause socialiste des deux pays, contribuant ainsi à la prospérité mondiale et régionale.

Il a souligné trois points forts de la visite, notamment l’établissement et l’élévation par les deux pays au niveau ministériel le mécanisme de dialogue stratégique 3+3 entre leurs ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Police. Il s’agit du premier mécanisme de dialogue "3+3" au monde au niveau ministériel, témoignant du soutien mutuel solide entre les deux nations socialistes dans les domaines politique et sécuritaire, a-t-il précisé.

Mécanisme de coopération ferroviaire

Le deuxième point fort a été le lancement d’un mécanisme de coopération ferroviaire sino-vietnamienne, avec la création d’un comité de coopération ferroviaire entre les deux gouvernements, un projet crucial qui mérite une attention particulière de la part des deux parties.

Le troisième point fort, a-t-il ajouté, a été l’intensification des échanges humanistes. Le fondement culturel commun des deux pays repose sur leur quête commune des idéaux communistes.

Fort de ces résultats, il a appelé à traduire le consensus atteint par les dirigeants des deux partis et des deux pays en actions concrètes, en renforçant la connectivité stratégique et en approfondissant la coopération en matière d’infrastructures afin de garantir la stabilité et la fluidité des chaînes d’approvisionnement, tout en élargissant la collaboration aux secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle (IA) et le développement vert afin d’apporter des avantages tangibles à leurs populations.

Photo : VNA/CVN

Avec 2025 désignée Année des échanges humanistes Chine - Vietnam, les deux pays doivent intensifier leurs échanges et leur compréhension mutuelle, promouvoir la "culture rouge" et organiser des "voyages rouges" pour que les jeunes puissent étudier et s’immerger dans l’histoire révolutionnaire, favorisant ainsi le rapprochement entre leurs peuples, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur He Wei a suggéré de renforcer la coordination afin de préserver la stabilité et le développement du système commercial multilatéral centré sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et de contribuer à un avenir pacifique et prospère pour les deux nations et la région au sens large.

Une destination de plus en plus attractive

Selon le diplomate, le Vietnam est devenu une destination de plus en plus attractive pour les entreprises chinoises, portée par la stabilité de ses relations bilatérales et par son engagement à bâtir une communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique. Le Vietnam et la Chine bénéficient également d’une proximité géographique et d’une forte complémentarité économique, ainsi que de liens populaires étroits.

Soulignant le statut de puissance économique de la Chine, dotée d’un potentiel de consommation considérable et d’une classe moyenne en plein essor, il a déclaré que cela représente d’importantes opportunités de développement pour les pays voisins, en particulier le Vietnam.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé les 260 milliards de dollars l’an dernier, les produits agricoles vietnamiens comme le café et les noix de coco fraîches étant devenus très populaires auprès des consommateurs chinois. Plus de 90% des exportations vietnamiennes de durian étaient notamment destinées à la Chine, ce qui a considérablement accru les revenus des agriculteurs vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Pour dynamiser davantage les échanges commerciaux bilatéraux, l’ambassadeur a souligné la nécessité d’harmoniser les stratégies gouvernementales et de mettre en œuvre les plans de coopération convenus. Les principales priorités comprennent l’amélioration de la connectivité des infrastructures ferroviaires, routières et frontalières, le développement d’une "connectivité douce" grâce à des systèmes douaniers intelligents pour réduire les délais de dédouanement et les coûts logistiques, l’exploitation du nouveau comité mixte de coopération ferroviaire pour faire progresser la construction de voies ferrées transfrontalières à écartement standard, ainsi que le renforcement de la coopération financière et une plus grande attention portée aux secteurs industriel et technologique.

Il a exprimé l’espoir que le Vietnam puisse s’inspirer de l’expérience chinoise en matière de gestion de la pollution pour améliorer la qualité de l’air et les conditions de vie de sa population, convaincu que les deux pays élargiraient leur coopération à des secteurs émergents tels que l’IA, les semi-conducteurs et l’énergie nucléaire afin de créer de plus vastes opportunités bénéfiques pour les entreprises et les populations des deux pays.

Selon l’ambassadeur He Wei, les deux parties doivent traduire les directives des deux secrétaires généraux du Parti visant à "renforcer les bases du soutien public" en actions concrètes et efficaces.

Au premier trimestre de cette année, le nombre de touristes chinois arrivés au Vietnam a dépassé 1,587 million, soit une hausse de 78,3% sur un an, faisant une fois de plus de la Chine la première destination touristique du Vietnam.

Parallèlement, le nombre de touristes vietnamiens se rendant en Chine a également connu une croissance rapide, classant le Vietnam parmi les 10 premiers marchés émetteurs pendant les vacances du 1er mai. Les nouvelles lignes aériennes lancées par les compagnies aériennes des deux pays ont facilité les échanges interpersonnels et culturels.

Il a souligné la dynamique de la coopération décentralisée, avec des activités telles que les échanges d’amitié frontalière et les compétitions sportives, renforçant les liens culturels et populaires.

