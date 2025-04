Le jour de la grande victoire

>> Témoin des heures mémorables du 30 avril 1975

>> La campagne Hô Chi Minh, symbole d’une nation indomptable

>> Hô Chi Minh-Ville : 50 ans de développement avec le pays

Ce mercredi 30 avril 1975 mettait en lumière de grands faits d’armes bien sûr, mais aussi “l’unité, la résilience populaire et le génie militaire vietnamien”. Ces opérations stratégiques ont profondément “changé le destin” du Vietnam qui s’est alors attiré un vaste sentiment d’admiration et de sympathie dont il bénéficie toujours aujourd’hui, par-delà les frontières.

Cette réalité est depuis 50 ans “une source de motivation pour la nation” vers la poursuite de “sa marche en avant vers le développement et l’intégration“. Cette Une du numéro 18 était ainsi bâtie sur le contraste avant-après, la bascule du noir et blanc à la couleur et donc du passage du mercredi 30 avril 1975 au… mercredi 30 avril 2025.

Dévasté par les guerres, le Vietnam s’est hissé au rang d’économie dynamique, d’atelier du monde, champion du tourisme de masse. Il est aujourd’hui profondément intégré au monde, tout en préservant son indépendance, sa souveraineté et ses traditions. Et tout était en gestation dans cette campagne Hô Chi Minh entre le 26 et le 30 avril 1975. Ainsi, le 26 avril 1975, à 17h00 précises, les troupes de libération fonçaient sur Saigon, anéantissant les zones de défense périphériques de l’ennemi. Celui-ci fut plongé dans un chaos stratégique

complet. Le 29 avril 1975, au petit matin, les différentes armées vietnamiennes convergèrent sur les bases défensives de l’adversaire afin de pénétrer le cœur de Saigon avec comme mot d’ordre du bien-aimé Oncle Hô (Président Hô Chi Minh) :

“En avant ! La victoire totale sera certainement nôtre”. Le lendemain, à 11h30, le célèbre drapeau révolutionnaire flottait fièrement au sommet du Palais de l’Indépendance, futur Palais de la Réunification.

La campagne Hô Chi Minh a constitué l’emblème le plus éclatant de l’héroïsme révolutionnaire vietnamien. L’armée et la population manifestèrent une volonté inébranlable, un esprit indomptable, prêtes à tous les sacrifices pour défendre l’indépendance et la liberté de la nation. Il s’agissait également du point culminant de l’art militaire vietnamien avec une doctrine très solide : “Vitesse fulgurante, audace, surprise, victoire assurée”.

Cela galvanisa les mouvements de libération nationale à travers le monde et les peuples colonisés y virent un symbole de volonté indomptable et d’aspiration à l’indépendance et à la liberté. Cette victoire affirma qu’aucune puissance étrangère ne saurait subjuguer un peuple uni, résilient et animé d’un patriotisme sans bornes.

Cinquante ans après le jour de la grande victoire, le Vietnam ne cesse d’accomplir des progrès dans tous les domaines et cela ne va pas s’arrêter en si bon chemin. On en reparlera le… jeudi 30 avril 2026.

Hervé Fayet/CVN