"Le Vietnam, symbole de paix et de développement après la guerre", selon un Italien

Selon le professeur Masina, le facteur déterminant qui façonne le potentiel et la position du Vietnam aujourd'hui est la paix. Après avoir subi de grandes souffrances et pertes en raison de la guerre, le peuple vietnamien comprend mieux que quiconque la valeur de la paix. Les relations actuelles entre le Vietnam et les États-Unis sont un exemple parfait de réconciliation après la guerre et du triomphe de la paix. D'anciens ennemis, les deux pays sont désormais des partenaires stratégiques globaux.

Cinquante ans après la fin de la guerre et la réunification du pays, le Vietnam continue de promouvoir les acquis du Renouveau et de l'intégration internationale, tout en étant déterminé à réaliser des percées stratégiques et des politiques nationales majeures, ouvrant ainsi une nouvelle ère de développement pour le pays.

Concernant les facteurs ayant contribué à la victoire du 30 avril, tels que la combinaison de l'art militaire et de la diplomatie habile, ainsi que la promotion de la force nationale et de la force de l'époque, le Professeur Masina a souligné l'importance de la diplomatie et de la capacité à convaincre l'opinion publique mondiale.

Selon lui, le Vietnam a élevé haut le drapeau de la paix et de la justice, bénéficiant d'un large soutien international. Des manifestations contre la guerre ont éclaté aux États-Unis et dans le monde entier. La solidarité des mouvements progressistes et des peuples épris de paix et opposés à la guerre a joué un rôle crucial pour contraindre les États-Unis à retirer leurs troupes.

La contribution du Président Hô Chi Minh à la projection d'une image du Vietnam comme nation pacifique et libre fut essentielle. Son héritage idéologique et son prestige international constituent encore aujourd'hui des atouts majeurs pour le renforcement et l'expansion des relations extérieures du Vietnam.

Le Professeur Masina évoque avec émotion les manifestations de joie en Italie lors de la victoire du Vietnam, le 30 avril 1975. Il se souvient de la vive sympathie que la lutte pour l'indépendance du peuple vietnamien avait suscitée chez de nombreux Italiens, malgré la distance géographique.

L'esprit de solidarité du peuple italien envers le Vietnam durant les années de guerre s'est manifesté sincèrement et profondément. De nombreux citoyens ont fait don de médicaments, notamment contre le paludisme, et des milliers ont volontairement donné leur sang pour soutenir la cause vietnamienne. De plus, des figures marquantes comme Giorgio La Pira, maire de Florence, et Enrico Berlinguer, secrétaire général du Parti communiste italien, ont mené des délégations à Hanoï, témoignant d'une forte solidarité internationale avec la juste lutte du peuple vietnamien, a conclu le Professeur Masina.

