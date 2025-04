La visite importante et opportune du Premier ministre Shigeru Ishiba au Vietnam selon les médias japonais

>> Le Vietnam et le Japon publient une déclaration conjointe

>> Entretiens fructueux entre les Premiers ministres vietnamien et japonais à Hanoï

>> Le Vietnam considère le Japon comme l'un de ses partenaires les plus importants et les plus fiables

Photo : VNA/CVN

Le site du ministère japonais des Affaires étrangères, l’agence Kyodo, la NHK, ainsi que les journaux Asahi, Sankei et Japan Times, ont souligné les accords entre les deux Premiers ministres, notamment sur le maintien de l’ordre international et du système commercial libre, ouvert et fondé sur des règles. La NHK a également diffusé des images du Premier ministre Shigeru Ishiba rendant hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

Selon le communiqué de presse relayé par les médias japonais, les deux Premiers ministres sont convenus d’élever le mécanisme de Dialogue de Partenariat stratégique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères en un Dialogue 2+2, intégrant les vice-ministres des Affaires étrangères et de la Défense, et de tenir la première réunion cette année.

L’agence Kyodo et la NHK ont cité le Premier ministre Shigeru Ishiba déclarant : "Le renforcement de nos relations avec le Vietnam, pays ayant une situation géopolitique importante, contribuera à la stabilité et à la prospérité régionales. Le Japon et le Vietnam entreront ensemble dans une nouvelle ère".

Les médias japonais ont également rapporté les propos de la professeure associée Saya Kiba (Université des Langues étrangères de Kobe), selon laquelle le Vietnam bénéficie du commerce libre multilatéral. Dans un contexte où ce système pourrait être fragilisé par les politiques tarifaires américaines, les cadres économiques comme le RCEP et le CPTPP deviendront de plus en plus essentiels. Elle a également souligné l'importance de l’entretien de haut niveau entre le Vietnam et le Japon.

VNA/CVN