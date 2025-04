La victoire du Vietnam, inspiration pour les mouvements de libération mondiaux

La victoire du 30 avril 1975 est une épopée de la lutte pour la libération nationale, menée sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du Président Hô Chi Minh. Elle représente non seulement un triomphe face à la puissance mondiale dominante de l'époque, mais aussi un jalon éclatant dans l'histoire de l'anti-impérialisme à l'échelle globale.

Photo d'archives : Quang Thành/VNA/CVN

C'est ce qu’a souligné Miguel Mejía, secrétaire général du Parti Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, lors d'un entretien avec le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Amérique latine à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 2025).

En avril 1975, lorsque la nouvelle de la victoire du peuple vietnamien résonna à travers le monde, Miguel Mejía était un leader étudiant au sein du Parti Mouvement populaire dominicain (MPD). Dans ce contexte, le succès vietnamien du 30 avril a agi comme un vent de fraîcheur, ravivant les idéaux révolutionnaires au cœur de la jeune génération de la République dominicaine.

Selon Miguel Mejía, cette victoire n'a pas seulement été une immense source d’encouragement, mais elle est également devenue un phare pour les peuples en lutte pour l’indépendance et la liberté. Aujourd’hui, après un demi-siècle, la leçon de la résilience du Vietnam et de son aspiration à la paix demeure intacte.

Le 30 avril 1975 a marqué un tournant, ouvrant la voie au Vietnam vers une nouvelle ère de progrès socialiste dans tous les domaines – politique, diplomatique et sociétal – devenant ainsi un exemple pour le monde. Cette victoire a également renforcé l’esprit de solidarité internationale.

Pour le mouvement révolutionnaire mondial, la victoire vietnamienne du 30 avril 1975 reste une source d'inspiration et de motivation dans la lutte incessante pour la libération nationale et contre le néocolonialisme, auquel les nations sont encore confrontées sous diverses formes au cours de ce siècle.

Les fondements du potentiel et de la position actuels du Vietnam, qui ouvrent la voie à un avenir prometteur, reposent sur la solidarité, une force idéologique inébranlable, un esprit héroïque révolutionnaire, une vision politique et une intelligence humaine, la lutte contre la corruption, une réforme institutionnelle en phase avec les évolutions contemporaines et le développement d'une diplomatie pacifique fondée sur le respect mutuel.

Avant tout, il s’agit de l’application de l’idéologie et de la ligne politique du Président Hô Chi Minh à chaque étape historique et dans chaque politique du Parti communiste du Vietnam – force pionnière du processus de développement et d’intégration internationale.

L'esprit de grande union nationale a été au cœur de la victoire du 30 avril 1975, a réaffirmé le secrétaire général du MIU.

L’amitié entre les peuples de la République dominicaine et du Vietnam trouve ses racines dans les périodes les plus sombres. Dès les années 1960, le professeur Juan Bosch, premier président démocratique de la République dominicaine, s'est rendu au Vietnam. Cette visite a symbolisé le soutien sincère du peuple dominicain à la lutte de libération nationale du Vietnam, ouvrant la voie à des échanges entre les deux nations.

Miguel Mejía a souligné que le peuple de la République dominicaine a toujours été solidaire du Vietnam, depuis les mouvements anti-guerre dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, jusqu'aux efforts diplomatiques ultérieurs.

En tant que secrétaire général du MIU, je suis convaincu que les relations entre la République dominicaine et le Vietnam continueront de s'épanouir, cultivant ensemble les idéaux de paix, de justice et de progrès social que nos deux peuples poursuivent sans relâche, a-t-il conclu.

VNA/CVN