Presse japonaise : Ishiba Shigeru souhaite renforcer les liens avec ses partenaires d’Asie du Sud-Est

Le 27 avril, les médias japonais ont largement couvert la visite du Premier ministre Ishiba Shigeru au Vietnam et aux Philippines, affirmant qu’il avait exprimé son souhait de renforcer ses liens avec ses partenaires d’Asie du Sud-Est et souligné l’importance du maintien d’un système de libre-échange multilatéral.

>> Le PM japonais arrive à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam

>> Le chef du PCV reçoit le Premier ministre japonais

>> Le PM Pham Minh Chinh accueille son homologue japonais Ishiba Shigeru

Le journal Mainichi a rapporté que le Premier ministre Ishiba Shigeru avait atterri à Hanoï, la capitale vietnamienne, le 27 avril, et avait rencontré le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, le plus haut dirigeant du pays.

Photo : capture de l'écran/VNA

La NHK a rapporté que lors d’une rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh le 28 avril, Ishiba devrait échanger ses points de vue sur des questions telles que l’impact des droits de douane américains. Selon Mainichi, en réponse aux mesures tarifaires imposées par l'administration Donald Trump, Ishiba Shigeru a réaffirmé l'importance du maintien du libre-échange multilatéral et a exprimé son intention de coopérer pour faire face à la situation.

Les médias ont rapporté que, lors de sa visite au Vietnam, le Premier ministre Ishiba Shigeru a visité un parc industriel local où de nombreuses entreprises japonaises sont implantées et a exprimé son intention de prendre toutes les mesures possibles pour atténuer l'impact des droits de douane américains sur les entreprises japonaises opérant à l'étranger. Le journal Yomiuri a cité le Premier ministre Ishiba Shigeru déclarant vouloir écouter attentivement les opinions et les préoccupations des entreprises japonaises de la région et en tenir compte pour élaborer la réponse du Japon aux mesures tarifaires.

Selon NHK, le Premier ministre a déclaré que les entreprises japonaises sont présentes dans le monde entier, notamment en Asie et au Vietnam. Elles doivent non seulement envisager la suppression des droits de douane sur le Japon, mais aussi tenir compte de l'avenir du Vietnam, de la Thaïlande et de la Chine.

Par ailleurs, l'agence de presse Kyodo a rapporté qu'Ishiba Shigeru avait déclaré aux journalistes présents au cabinet du Premier ministre, avant son voyage, que l'Asie du Sud-Est avait connu une croissance économique significative et jouait un rôle important dans la réalisation d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Il souhaite renforcer la confiance personnelle et la coopération du Japon avec la région.

Le gouvernement japonais souhaite renforcer son engagement envers l'Asie du Sud-Est, qu'il considère comme "géopolitiquement importante" et moteur de la croissance mondiale, dans un contexte d'"incertitude croissante" sur la scène internationale, a déclaré un responsable du ministère des Affaires étrangères cité par l'agence.

VNA/CVN