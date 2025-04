Le Vietnam vu par un expert japonais : la "diplomatie du bambou" au service du développement

Le 28 avril, le site du Forum des relations internationales du Japon a publié un article du professeur Go Ito, chercheur principal à l’Université Meiji, analysant le développement du Vietnam au cours des 50 dernières années depuis la libération du Sud et la réunification nationale.

Selon le professeur Ito, l’ambassade du Japon à Hanoï a ouvert ses portes en octobre 1975. Depuis lors, les deux pays ont approfondi leurs relations bilatérales et le Vietnam a su ajuster ses politiques pour s'adapter efficacement aux changements extérieurs.

Le professeur Ito a exprimé sa surprise face à la normalisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis en 1995 et à l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN. Le Vietnam a adopté une approche flexible, comme en témoigne la reprise de l’aide publique au développement avec le Japon, l'adhésion à l'APEC en 1998 et la promotion de la participation aux cadres multilatéraux.

La politique de Renouveau a permis au PIB du Vietnam d’être multiplié par plus de 100 par rapport à 1975. Lors du Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) en 1986, le secrétaire général Nguyên Van Linh a affirmé l’orientation vers une économie de marché à orientation socialiste, établissant une stratégie de développement flexible. Le Vietnam a ainsi poursuivi simultanément son développement économique et ses réformes politiques.

Concernant la "diplomatie du bambou", le professeur Ito a souligné qu’au XXIe siècle, le Vietnam a assumé la présidence de l’ASEAN en 2020, a construit des partenariats avec des grandes puissances extérieures. Le Vietnam entretient des "relations spéciales" avec le Laos et le Cambodge, et a établi des partenariats stratégiques intégraux avec 12 pays, dont la Chine, la Russie, l’Inde, la République de Corée, les États-Unis, le Japon et l’Australie. Le Vietnam a également signé des accords de libre-échange avec de nombreux partenaires et développe une diplomatie "globale".

Le professeur Ito a estimé que la "diplomatie du bambou" est flexible car elle ne distingue pas ennemis et alliés, mais insiste sur la dualité de coopération et de lutte. Selon le Dr Tomotaka Shoji de l’Institut national d'études de défense, cela se traduit par la politique de défense dite des "4 non".

À propos de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique, le professeur Ito a dit que le Vietnam mène une réforme audacieuse pour rationaliser son appareil d’État, améliorant ainsi l'efficacité du secteur public. Malgré certains conflits d’intérêts potentiels, cette voie est inévitable pour réduire le gaspillage et promouvoir le développement.

Le Vietnam applique la politique du "bambou" tant en politique intérieure qu’extérieure. La souplesse, la fermeté et la mise en œuvre effective des politiques sont essentielles pour son développement. Le secrétaire général Tô Lâm, entré en fonction en août 2024, a lancé des slogans visant à stimuler la réforme et le développement national.

Le professeur Ito a également exprimé sa surprise de découvrir que les recteurs d’université au Vietnam sont élus. Il est convaincu que des réformes progressives mais constantes détermineront la position du Vietnam. Cinquante ans après sa réunification, il croit fermement que la "diplomatie du bambou" continuera d'apporter des succès au Vietnam.

