Les médias latino-américains saluent la victoire du printemps 1975

À l'occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975), de prestigieux sites d'information internationaux d'Amérique latine tels que Ámbito Internacional et ABC Mundial ont publié de longs articles louant la victoire historique du peuple vietnamien et leurs réalisations impressionnantes obtenues après un demi-siècle de reconstruction nationale.

Ámbito Internacional et ABC Mundial ont consacré de nombreuses pages à l’analyse de la campagne historique de Hô Chi Minh, du rôle de leader du Parti communiste du Vietnam et du Président Hô Chi Minh.

Ayant pour thème "Vietnam - Histoire héroïque et voyage vers le futur", l'article publié sur Ámbito Internacional mentionne notamment les grands sacrifices de plus de 1,1 million de martyrs tombés et de millions de soldats blessés. "Le sang et les os des vietnamiens ont écrit l'épopée du siècle".

L’article souligne que la victoire du Vietnam est devenue la force motrice des mouvements de libération nationale en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Citant la déclaration du dirigeant cubain Fidel Castro : "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser son sang", l'article affirme la solidarité particulière entre le Vietnam et ses pays amis.

Ámbito Internacional consacre la majeure partie de son contenu à l’analyse des impressionnantes réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique. Avec la politique de Renouveau (Dôi Moi) mise en œuvre en 1986, le Vietnam a atteint un taux de croissance économique impressionnant de 6,5 à 7% par an, avec un PIB en 2024 atteignant de 470 milliards de dollars. Les accords de libre-échange aident le Vietnam à devenir une destination attractive pour les multinationales. Le taux de pauvreté est réduit de 70% (années 1970) à moins de 4% (2024). Le Vietnam est un membre actif de l’ASEAN, de l’APEC et membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour la période 2023-2025.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, ABC Mundial apprécie la politique d'exemption de tous les frais de scolarité à partir de 2025 et la feuille de route vers la gratuité des soins de santé, considérant cela comme un "rare pas humanitaire en avant".

Le site d'information espagnol cite le secrétaire général du Parti, Tô Lâm : "Le Vietnam restructure fortement l'appareil d'État, attirant un nombre record d'investisseurs et de dirigeants internationaux", tout en commentant qu'avec l'objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, le Vietnam est sur la voie d'une croissance durable, en particulier dans les domaines de la haute technologie et du tourisme.

Les médias latino-américains affirment que la victoire du 30 avril laisse de précieuses leçons sur la force de grande union nationale et l’esprit d’autonomie. Pour l’Amérique latine, où les pays sont souvent confrontés à des interventions extérieures, cette leçon est d’autant plus pertinente. "50 ans après la réunification, le Vietnam s’est élevé d’un pays dévasté par la guerre pour devenir un modèle de renouveau national et une source d’inspiration pour le monde dans ses aspirations à la paix, à l’indépendance et à l’autonomie."

VNA/CVN