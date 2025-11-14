"Le moment est idéal" pour le Vietnam de lancer une économie de basse altitude

Le Vietnam se trouve actuellement dans une période charnière pour développer une économie de basse altitude, créant ainsi une économie entièrement nouvelle basée sur les technologies aérospatiales et les drones, a déclaré Vu Anh Tu, directeur technique du groupe FPT, lors du Forum vietnamien sur l’économie de basse altitude 2025, qui s’est tenu à Hanoï le 14 novembre.

L'événement était organisé conjointement par l’Association vietnamienne de l’aérospatiale, du spatial et des drones (UAVS VN), le groupe FPT, l’Alliance vietnamienne pour l’économie de basse altitude, les réseaux d’innovation vietnamiens de l’étranger et le Centre national d’innovation du Vietnam (NIC). Il a réuni des représentants d’entreprises mondiales, de réseaux d’innovation et de partenaires internationaux, mettant en lumière le potentiel des drones et des technologies aérospatiales pour le développement de l’économie de basse altitude, la création d’une industrie nouvelle et durable et leur rôle de pilier pour l’économie numérique, les villes intelligentes et l’agriculture moderne.

Dans son discours d'ouverture, Vu Anh Tu a souligné que le marché mondial de l'économie de basse altitude représente des centaines de milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 30 %, et est reconnu par les grandes économies telles que les États-Unis, la Chine et l'Europe comme un secteur stratégique.

Il a fait remarquer que le ciel vietnamien offre un potentiel de développement sans précédent, notamment grâce à l'essor du delta du Mékong, qui devient la principale zone d'application des drones du pays et un terrain d'essai pour de nombreuses entreprises internationales.

Analysant le potentiel de croissance de l'économie de basse altitude, Vu Anh Tu a noté qu'elle ouvre la voie à un secteur entièrement nouveau au Vietnam. Au-delà de la fabrication de drones, ce secteur englobe les dispositifs, les puces, les capteurs, les plateformes de gestion du trafic aérien, la cartographie 3D, les services opérationnels, l'assurance, la formation et les applications dans l'agriculture et d'autres domaines.

Ce secteur se situe au carrefour des économies numérique, verte et du savoir, a-t-il déclaré, ajoutant qu'investir dans l'économie de basse altitude, c'est investir dans les trois nouveaux piliers du développement scientifique du Vietnam.

Vo Xuân Hoài, directeur adjoint du NIC, a affirmé que l'aérospatiale et les drones figurent parmi les industries stratégiques mondiales, 70% du marché des drones étant dominé par de grandes entreprises. Il a souligné que cela représente une opportunité pour le Vietnam de s'impliquer pleinement dans la chaîne de valeur, de la recherche et la fabrication au développement de logiciels, à l'intelligence artificielle et à la gestion du trafic aérien.

Il a également salué l'autonomie technologique des entreprises vietnamiennes de drones et insisté sur la nécessité d'une étroite coordination entre l'État, les entreprises, les instituts de recherche et les partenaires internationaux.

Vo Xuan Hoai a souligné l'importance de la récente proposition du NIC visant à créer le premier espace aérien d'essais de drones du Vietnam, jetant ainsi les bases de la commercialisation des produits nationaux.

Les analyses présentées lors du forum ont mis en évidence que l'économie de basse altitude crée non seulement de nouvelles industries, mais stimule également directement la productivité économique. Dans l'agriculture, qui représente 12 à 14% du PIB national et emploie jusqu'à 40% de la population active, les drones sont un moteur d'automatisation. Le marché vietnamien de la robotique agricole devrait atteindre 400 millions de dollars d'ici 2030.

Dans le secteur de la logistique, le commerce électronique devrait atteindre 63 milliards de dollars d'ici 2030. Les drones devraient permettre de réduire les coûts de livraison, notamment sur les terrains difficiles. Des essais concluants menés à Thai Nguyen, Tuyen Quang et Lang Son ont donné des résultats positifs.

Pour les villes intelligentes, les drones devraient devenir des outils essentiels pour la surveillance du trafic et la sécurité des infrastructures, ainsi que pour l'amélioration des capacités d'intervention d'urgence.

L'économie de basse altitude désigne les activités économiques menées en dessous de 1.000 m, et peut s'étendre jusqu'à 5.000 m selon les besoins d'un pays. Ce secteur exploite les technologies de vol habitées et non habitées ainsi que les réseaux intelligents de basse altitude pour développer les infrastructures, fabriquer des aéronefs, fournir des services associés et garantir la sécurité des vols. Ses applications couvrent l'agriculture, la logistique, la surveillance environnementale, les transports, les médias et le divertissement, exploitant ainsi l'espace aérien inférieur encore sous-utilisé.

