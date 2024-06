Le Mois d'action 2024 appelle à prioriser les ressources pour les enfants

Photo : Tuong Vi/VNA/CVN

Dans son discours, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, président du Comité national de l’enfance, a déclaré que le Parti, l’État, les familles et les enseignants créaient toujours les meilleures conditions possibles au plein épanouissement des enfants.

Une attention croissante a été accordée à l’amélioration des infrastructures, des installations sociales, des services sociaux, des soins de santé et de l’éducation des enfants, en particulier dans les zones défavorisées, celles des minorités ethniques, des zones frontalières, maritimes et insulaires.

Cependant, a-t-il souligné, il reste des millions d’enfants en situation particulière ou risquant de se retrouver en situation particulière et ayant besoin d’aide. Cela nécessite que l’ensemble du système politique, du niveau central au niveau local, ainsi que chaque habitant agisse avec énergie, accorde une plus grande priorité et réserve plus d’amour, d’attention et de ressources aux enfants.

Le dirigeant a demandé aux ministères, aux secteurs, aux comités du Parti et aux administrations locales de renforcer leur sens des responsabilités envers le développement des enfants, d’élaborer une stratégie nationale globale pour le développement des enfants et de construire un système de protection sociale et de services sociaux à plusieurs niveaux et de qualité pour les enfants.

En outre, il est également important de garantir que les enfants puissent jouissent au maximum de leurs droits, ne soient pas soumis à la discrimination, expriment et voient leurs opinions respectées, a-t-il indiqué, soulignant la nécessité de développer des produits culturels, littéraires et artistiques, éducationnels sains, adaptés et de qualité.

Photo : Tuong Vi/VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a également exprimé son espoir que les enfants du pays seront studieux, aimeront leur famille, sympathiseront avec les personnes défavorisées, s’engageront dans des activités physiques et accéderont activement au trésor de connaissances et de culture de l’humanité pour devenir des citoyens du monde.

Il a également appelé les enfants à nourrir leur amour pour la patrie, à chérir la valeur de la paix et de la liberté et à s’efforcer de réaliser leurs rêves de se développer et de contribuer au développement national.

Le Mois d’action pour les enfants de cette année, placé sous le thème "Agir de manière pratique, prioritiser les ressources pour les enfants", vise à aider chaque commune à construire ou à moderniser un établissement pour les enfants et à encourager chaque membre des organisations socio-politiques et sociales à mener une action concrète en faveur des enfants.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a remis des cadeaux à 50 enfants en situation particulière et des vélos à 30 autres. Le Fonds de patronage des enfants de Thua Thiên-Huê a reçu plus de 7 milliards de dôngs (275.000 USD) d’aide des donateurs.

Le même jour, le vice-Premier ministre et les responsables de Thua Thiên Huê ont assisté à une cérémonie marquant la pose de toiture d’une salle multifonctionnelle de l’école primaire de Vy Da. Ils ont également visité et présenté des cadeaux aux enfants du village d’enfants SOS de la ville de Huê.

VNA/CVN