Répondre de manière proactive à la tempête Maliksi

Photo : Nchmf/CVN

Vendredi 31 mai à 13h00, le centre de la tempête se trouvait à environ 20,7 degrés de latitude nord et 111,8 degrés de longitude est, avec des vents près de son œil atteignant entre 62 et 74 km/h. Au cours des 12 prochaines heures, Maliksi se déplacera vers le nord-nord-est à une vitesse d'environ 10 km/h avec des vents soufflant entre 62 et 74 km/h.

Face à cette situation, le bureau permanent du Comité central de direction de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles et le Bureau permanent du Comité national d'intervention en cas d'incident et de catastrophe naturelle, recherche et sauvetage ont demandé aux ministères, organes compétents et aux localités de Quang Ninh à Hà Tinh, de suivre de près les informations pour préparer des plans de production adaptés, d’appliquer des mesures pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

L'Agence Vietnamienne d'Information, la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et les agences de médias du niveau central au niveau local ont été invitées à accroître les informations sur l'évolution de la tempête.

Pour répondre de manière proactive à la tempête, les comités directeurs pour la prévention des catastrophes naturelles et la recherche et le sauvetage des provinces et des villes ainsi que les ministères et agences susmentionnés ont été invités à suivre de près l'évolution de la tempête, à gérer strictement les navires en opération en mer, à informer les propriétaires et les capitaines des navires opérant en mer sur l'emplacement et le mouvement de la tempête afin qu'ils puissent éviter ou évacuer de manière proactive les zones dangereuses.

VNA/CVN