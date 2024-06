Le marché du travail connaît une reprise dynamique

La production et le business de nombreuses entreprises industrielles ont maintenu leur dynamique ces cinq premiers mois de l'année, ouvrant des opportunités d'accès à l'emploi et stabilisant la vie des travailleurs.

C’est actuellement la période de recrutement la plus animée de l’année lorsque les entreprises rivalisent en offrant des rémunérations, des incitations et des engagements d’emploi stables.

Pour répondre à l'expansion de sa production, la SARL NewOne VINA a besoin de recruter environ 2.000 travailleurs. Elle s'engage à former les ouvriers non qualifiés selon ses besoins. Son directeur général, Jang Hwasu, a déclaré : "Envisageant d'élargir l'envergure de production, nous devons recruter beaucoup plus de travailleurs".

Afin de les attirer, la Société par actions des chaussures Hông Bao, implantée dans le district de Dông Anh, à Hanoï, a annoncé l'augmentation des salaires et la mise en œuvre de nombreux programmes de rémunérations et d’incitations. Son directeur général adjoint, Lê Van Manh, a partagé : "L’entreprise a besoin d’embaucher un grand nombre de travailleurs, et leur assurera toujours des salaires stables".

En avril dernier, l’économie a maintenu sa dynamique dans trois secteurs que sont l’agriculture, l’industrie et les services, suscitant une demande croissante de recrutement.

D'après le rapport sur les perspectives du marché du travail pour 2024 établi par le groupe du personnel Navigos, près de 60% des entreprises du pays recruteront en 2024. Il est prévu que Hanoï recrutera environ 44.000 travailleurs, et Hô Chi Minh-Ville, 77.000.

Kaoru Ogane, directeur général de la SARL Mani Hanoi, a commenté : "Ces temps-ci, nous avons eu des difficultés à recruter parce que les jeunes travailleurs ont souvent tendance à +quitter leur emploi+ très vite pour trouver un autre emploi. Cela rend difficile la stabilisation de la production et des affaires de l’entreprise".

Selon les données de l’Office général des statistiques, de janvier à mai, près de 99.000 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités, en hausse de 4,1% par rapport à la même période de 2023.

Actuellement, de nombreuses entreprises ont obtenu des commandes jusqu’à fin 2024 et un certain nombre de projets clés du pays ont été lancés. De plus, les activités de connexion et création d’emplois entre entreprises et localités sont renforcées.

Ces facteurs contribueront pour une part importante à dynamiser le marché du travail ces prochains mois.

