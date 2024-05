Inauguration du Centre d'innovation et d'entrepreneuriat du delta du Mékong

Photo : VNA/CVN

Selon le Professeur agrégé et Docteur Bùi Quang Hung, directeur adjoint de l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville et directeur du campus de Vinh Long, le centre a pour mission de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat au Sud-Ouest, de nourrir et développer des projets d’entrepreneuriat prometteurs.

Ses missions principales : recherche, conseil, formation en innovation, application technologique, commercialisation de produits pour les localités de la région ; promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation ; vulgarisation des connaissances sur l'innovation, l'entrepreneuriat, la technologie et la transformation numérique pour le développement durable.

Actuellement, la capacité d’innover et d’appliquer la technologie dans le delta du Mékong est encore limitée, ne créant pas beaucoup de valeur pour les produits et services. Par ailleurs, l’écosystème local de l’innovation est jeune et manque de cohésion ainsi que d’une main-d’œuvre qualifiée.

Au cours de la période 2024-2025, le Centre d'innovation et d'entrepreneuriat du delta du Mékong se concentrera sur le renforcement et la promotion des capacités d'innovation des localités de la région, notamment via des études, des formations et des conseils. En outre, il organisera des activités sur l'innovation et l'entrepreneuriat pour les étudiants et les jeunes ruraux, tout en développant des réseaux de consultants pour les femmes et les jeunes…

VNA/CVN