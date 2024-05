Le Vietnam remporte sept médailles aux Olympiades d'informatique d'Asie-Pacifique 2024

>> Des lycéens brillent aux Olympiades internationales de la chimie appliquée

>> Olympiades internationales junior des sciences : des élèves de Hanoï remportent six médailles

>> Les lauréats des olympiades de 2023 sont honorés

>> Des lycéens vietnamiens primés à un concours russe de chimie

Photo : MEF/CVN

L’équipe vietnamienne a remporté une médaille d’or et six d’argent lors de ce concours organisé les 18 et 19 mai en Chine. En 2023, le Vietnam avait aussi raflé sept médailles : quatre d’argent et trois de bronze.

La médaille d’or a été décrochée par Pham Công Minh du Lycée d’excellence des sciences naturelles de l’Université des sciences naturelles (relevant de l’Université nationale de Hanoï).

Les APIO 2024 ont vu la participation de 35 délégations venues de nombreux pays et territoires.

Sur le classement général, le Vietnam a fini à la 6e place, derrière la Chine, la Russie, le Japon, la République de Corée et Hong Kong (Chine).

VNA/CVN