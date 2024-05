Les enfants sont la joie de la famille et l'avenir du pays

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et remis vendredi 31 mai des cadeaux aux enfants du Centre de soins des enfants handicapés de Hanoï, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance (1 er juin) et du Mois d’action pour les enfants 2024.

Photo : VNA/CVN

Le Centre de soins des enfants handicapés de Hanoï, créé en 1978 et placé sous la direction du Service municipal du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales, est chargé de soigner, de réaliser la réadaptation fonctionnelle, de dispenser un enseignement général et une formation professionnelle et de donner une orientation professionnelle aux enfants handicapés.

Au moins 130 enfants handicapés spéciaux y reçoivent des soins. Ils apprennent également des compétences de vie pour se réinsérer dans la communauté.

S’adressant aux enfants et aux enseignants de l’établissement, le chef du gouvernement a souligné que les enfants sont une source de bonheur pour chaque famille et l’avenir du pays.

Investir pour les générations futures

Pham Minh Chinh a ajouté que prendre soin d'eux, les éduquer et protéger est une question stratégique à long terme importante pour la préparation et l’amélioration des ressources humaines en vue de l’industrialisation, de la modernisation et de l’intégration internationale du pays.

Concentrer les investissements pour les enfants signifie investir dans l’avenir de la nation, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les Comités du Parti à tous les niveaux, les administrations, les organisations, les familles, les écoles et la société tout entière sont responsables de la bonne mise en œuvre de ce travail, a-t-il indiqué.

Il a déclaré que le Parti et l’État ont toujours accordé une attention particulière aux soins et à la protection des enfants, tout en créant les meilleures conditions possibles pour que les enfants puissent se développer pleinement et vivre dans un environnement sûr et sain.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé une détermination plus forte, des efforts plus importants, des actions substantielles et davantage de ressources pour les soins, l’éducation et la protection des enfants dans les temps à venir. Il a également exigé que les mécanismes et politiques à cette fin continuent d’être mis en œuvre efficacement.

En outre, il est nécessaire d’intensifier la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, de renforcer les partenariats public-privé pour attirer davantage de ressources sociales pour améliorer les infrastructures éducatives pour les élèves handicapés, et de mettre pleinement en œuvre les politiques en leur faveur, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a exprimé l’espoir que les enseignants des écoles pour enfants défavorisés, y compris le Centre de Hanoï, s’efforceront sans cesse de surmonter les difficultés, d’éduquer leurs élèves afin qu’ils deviennent de bons et utiles citoyens.

Parallèlement, le chef du gouvernement a appelé les enfants à déployer des efforts incessants, à rester persévérants et déterminés, et à nourrir leurs rêves et leurs aspirations pour surmonter des circonstances défavorables et acquérir des connaissances et des compétences pour devenir de bons et utiles citoyens tout en inspirant leurs pairs.

À cette occasion, le dirigeant a également apprécié et exprimé son espoir de bénéficier de l’aide continue des organisations, des individus et des philanthropes nationaux et étrangers, pour les soins, la protection et l’éducation des enfants handicapés.

