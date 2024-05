GAVI continuera à soutenir le programme élargi de vaccination au Vietnam

La vice-ministre vietnamienne de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong, a eu une réunion avec la directrice des programmes de GAVI, Aurelia Nguyen, pour discuter du soutien actuel et futur au Vietnam dans le cadre de la stratégie de l’Alliance du vaccin pour aider les pays à revenu intermédiaire au cours des périodes 2021-2025 et 2026-2030.

La réunion a eu lieu en marge de la 77e Assemblée mondiale de la santé à Genève. L’ambassadeur Mai Phan Dung, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies, de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales à Genève, était également présent.

GAVI, l’Alliance du Vaccin (anciennement GAVI pour Global Alliance for Vaccines and Immunization - Alliance globale pour les vaccins et l’immunisation) a annoncé qu’elle était prête à continuer d’aider le Vietnam à déployer les deux nouveaux vaccins contre le pneumocoque et le VPH.

Nguyên Thi Liên Huong a hautement apprécié les contributions de GAVI et d’Aurelia Nguyên au programme élargi de vaccination (PEV) au Vietnam.

Elle a noté que le ministère de la Santé achèvera bientôt les procédures pour recevoir le soutien de GAVI en matière de vaccin contre le rotavirus, qui sera utilisé avec le vaccin Rotavin fabriqué localement pour vacciner les enfants de moins d’un an au quatrième trimestre 2024.

La vice-ministre a ajouté que sous ses instructions, le PEV au Vietnam travaille sur un dossier proposant l’aide de GAVI pour déployer le vaccin antipneumococcique pour les enfants de moins d’un an et le vaccin contre le cancer du col de l’utérus pour les filles de 11 ans. La proposition sera envoyée à GAVI en septembre.

Nguyên Thi Liên Huong a proposé que GAVI aide le Vietnam à déployer de nouveaux vaccins dans le cadre du PEV au cours des trois prochaines années.

Elle a également appelé l’organisation à continuer d’aider le pays à améliorer la qualité et le taux de vaccination malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, afin d’assurer la durabilité et de maintenir les résultats de la vaccination au Vietnam.

Outre le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et des gouvernements d’autres pays, GAVI a fourni une aide considérable au PEV au Vietnam depuis plus de 20 ans.

GAVI a aidé le pays en matière de sécurité vaccinale, de déploiement du vaccin contre l’hépatite B chez les nouveau-nés, de prévention et de contrôle de la rougeole, et surtout de déploiement de nouveaux vaccins pour le PEV, tels que ceux contre cinq maladies infectieuses dangereuses, le vaccin injectable contre la polio et le vaccin contre le rotavirus, contribuant ainsi de manière significative à modifier la structure des maladies infantiles au Vietnam.

